400 – 450 ألف جنيه سعر الوحدة بالمستقبل 3

بدور إبراهيم: أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن إسعار وحدات «المستقبل3» فى التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة تتراوح بين 400 و450 ألف جنيه للوحدة. وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المتقدم سيسدد 50 ألف جنيه جدية حجز،

بدور إبراهيم:

أكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن إسعار وحدات «المستقبل3» فى التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة تتراوح بين 400 و450 ألف جنيه للوحدة.

وأشارت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المتقدم سيسدد 50 ألف جنيه جدية حجز، وفـى حال رسو القرعة العلنية يتم استكمالها إلى %20 من إجمالى القيمة المخصصة ليصل إلى حوالى 100 ألف، مضيفة أنه سيتم سداد باقى ثمن الوحدة على 5 سنوات بدون فوائد بمعدل 10 أقساط نصف سنوية، أو السداد بنظام التمويل العقارى.

ولفتت إلى أن هذه الوحدات، التى طرحها حساب تمويل الإسكان الاقتصادى بنظام القرعة العلنية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، جار الانتهاء من المراحل الأخيرة لها، وسيتم تسليمها للمواطنين نصف تشطيب بواجهات للعمارات وبوابة ولاند سكيب، ولا تقع داخل كومباوندات سكنية.

وأشارت نفيسة هاشم، التى تشغل أيضًا منصب رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادى التابع للوزارة، إلى أن التسليم خلال 2018، موضحة أن المواطن يقوم بشراء كراسة الشروط من بعض فروع بنك التعمير والإسكان بمبلغ 250 جنيهًا.

وأوضحت «هاشم» أن حساب التمويل حصل على الأرض من هيئة المجتمعات فى 2014 بمبلغ 1895 جنيها للمتر، ويراعى تنفيذ وحدات مميزة بأسعار تلائم الطبقة المتوسطة، مضيفة أنه نفذ المشروع على مساحة 7 أفدنة، ويضم 27 عمارة بإجمالى 540 وحدة سكنية بمساحات 112 – 120 مترًا.

وتتضمن شروط الحجز ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً فى نهاية فترة الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة، كما يشترط عدم سابقة حصول الأسرة على قطعة أرض أو وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروعى «دار مصر»، و«سكن مصر»، وسيتم تخصيص %5 من إجمالى الوحدات (دور أرضى) لذوى الاحتياجات الخاصة، مع تقديم المستندات الخاصة فى هذا الشأن للدخول فى القرعة، كما يتم استقبال الراغبين فى شراء كراسات الشروط والمواصفات ابتداءً من الأحد المقبل، وتلقى رغبات الحجز ابتداءً من الأحد 4 مارس وحتى الخميس 15 مارس.