400 مليون دولار لـ«المركزى» من «أفريكسيم بنك»

نيجيريا – محمد سالم حصل البنك المركزى المصرى، نهاية يونيو الماضى، على قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «إفريكسيم بنك» بغرض المساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال عمرو كامل، نائب رئيس «إفريكسيم بنك» لـ…

نيجيريا – محمد سالم

حصل البنك المركزى المصرى، نهاية يونيو الماضى، على قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «إفريكسيم بنك» بغرض المساهمة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عمرو كامل، نائب رئيس «إفريكسيم بنك» لـ «المال»، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك رقم 25 والتى اختتمت أعمالها، أمس الأول، فى العاصمة النيجيرية (أبوجا)، إن الأجل الزمنى للقرض يصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى تحويله بالكامل لحسابات «المركزى» بنهاية الشهر الماضى، عقب قيامه بسداد الدفعة الأخيرة بقيمة 500 مليون دولار من محفظة القروض التى حصل عليها بالتزامن مع تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.

وقدم «إفريكسيم بنك» سيولة بالعملة الأجنبية لصالح «المركزى» بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار لدعم جهوده فى التغلب على أزمة نقص العملة التى تفاقمت قبيل تحرير سعر الصرف .

وسددت مصر نحو30 مليار دولار التزامات عن الجهات الحكومية وديونا لمؤسسات خارجية خلال العام الماضى، منها 3.2 مليار للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى حسب التقرير الشهرى لـ «المركزى».

وأوضح «كامل» أن التمويل الجديد للمركزى يأتى بخلاف محفظة تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.7 مليار دولار تمت الموافقة عليها لصالح الشركات والبنوك المصرية، خلال النصف الأول من العام الجارى، فى إطار برنامج دعم التجارة بين دول أفريقيا، بجانب 500 مليون دولار متوقع ضخها بالنصف الثانى من العام.

وأكد أن «أفريكسيم بنك» يضع مصر فى مقدمة الدول التى يتم الاعتماد عليها فى تطبيق إستراتيجية تعزيز وتنشيط التجارة البينية الأفريقية، والمقرر ضخ تمويلات من خلالها لدول القارة السمراء بنحو25 مليار دولار، نظرا لتنوع الاقتصاد المصرى وقدرته على اختراق الأسواق الأفريقية.