 400 مليون دولار استثمارات «كوكاكولا» في مصر على مدار 3 أعوام

ضخت شركة كوكاكولا مصر استثمارات فى السوق المحلية تتراوح من 300 إلى 400 مليون دولار، خلال السنوات الثلاث الماضية «2019 – 2020 – 2021».

أكد معتز عبد الرحمن، مدير عام شركة كوكاكولا بـ«مصر والسودان وليبيا» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركات العالمية تهتم بالسوق المصرية لأنها كبيرة، وستظل تتوسع بها نتيجة البيئة الجاذبة للاستثمار والتعداد السكانى.

وقال «عبد الرحمن»، إن «كوكاكولا» ترى أن مصر ثالث أهم دولة فى أفريقيا، لذلك تركز على التوسع بها.

وتعمل كوكاكولا فى مصر منذ أكثر من 75 عامًا، ووفرت 10آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى البلاد.

وتمتلك الشركة فى مصر عدة علامات تجارية هى: كوكاكولا، وسبرايت، وفانتا، وشويبس، ومياه داسانى، إلى جانب «كوستا كوفى»، وجزء من «رانى».

وتبيع كوكاكولا علامات تجارية بمليارات الدولارات عبر مختلف أنواع المشروبات الغازية حول العالم، وتوجد منتجاتها فى أكثر من 200 دولة وإقليم.

وأوضح معتز عبد الرحمن، أن «كوكاكولا» لديها شركة فى السوق المحلية لتصنيع المركزات «المادة الخام للمشروبات الغازية»، وتصدر منتجها لنحو 46 دولة حول العالم، وتورد أيضاً المركزات شريكها المحلى المالك لخطوط التعبئة والتوزيع داخل السوق المحلية.

وتابع: أن كوكاكولا مصر المالكة للعلامة التجارية تقوم بعد ذلك بمساعدة الشريك الموزع فى عملية التسويق ووضع الخطط الاستراتيجية للإنتاج والتسعير.