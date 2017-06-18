400 مليون جنيه من التنمية والعمال لـSME’s بالنصف الأول

ضخ بنك التنمية الصناعية والعمال، 400 مليون جنيه قروضاً، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال النصف الأول من العام الجارى، بنسبة زيادة %27، عن نهاية العام الماضى.

وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك – فى تصريحات لـ «المال» – إن صافى محفظة القروض الموجهة لقطاع «SME’s» «الرصيد المستخدم» سجلت 1.850 مليار جنيه منتصف يونيو الجارى، مقابل 1.450 مليار فى ديسمبر الماضى.

وأضاف أن مصرفه يستهدف بنهاية العام نموا بين %35 و%40، فى صافى محفظة القطاع، فى إطار خطة تستهدف الوصول بها إلى %20 من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك بحلول 2020.

فى سياق متصل، قال «عزام» إن محفظة التمويل متناهى الصغر لدى مصرفه، بلغت 750 مليون جنيه، تم ضخها عبر الجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال، إذ أن البنك لا يباشر تقديم خدمات الـ «Micro Finance» بشكل مباشر للعملاء لصعوبة متابعة عمليات التمويل، والتحصيل لعدد هائل من العملاء.

وكشف عن مفاوضات مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية لضخ تمويل قد تصل قيمته إلى 100 مليون جنيه، متوقعاً إتمام اتفاقية التمويل خلال يوليو المقبل.