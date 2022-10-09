400 مليون جنيه مستحقات تجار البناء لدى مقاولى الإسكندرية

قال محمود مخيمر سليم رئيس مجلس إدارة شعبة وكلاء وتجار الأسمنت ومواد البناء فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك العديد من التجار أعضاء الشعبة لديهم مستحقات على بعض المقاولين، بقيمة 400 مليون جنيه.

وأضاف لـ «المال» أن بعض التجار تقدموا بشكاوى إلى الغرفة التجارية عبر الشعبة، لافتا إلى أن عدد هؤلاء الوكلاء يبلغ 90 تاجرا بخلاف من لم يتقدم بشكوى رسمية حتى الآن للغرفة.

وأوضح أن الوكلاء والتجار يقومون بتوريد منتجات مواد البناء لصالح شركات المقاولات الخاصة التى تستلم منهم بشكل شبه دورى مقابل دفع آجل وفقا لتعاقدات بين الجانبين، لافتا إلى أن التوريد كان يتم وفق الاتفاقيات والعقود المبرمة ويتم السداد بعد شهر أو شهرين لكن التوقف أدى إلى عدم السداد.

وأشار إلى أن هناك عشرات الشركات التى تعمل فى المقاولات وتعثرت عن السداد وتراكمت عليها مستحقات مورديها من الوكلاء، مع تفاوت المبالغ المستحقة للتجار.

وكشف “سليم” عن أن هناك نحو 130 مقاول بناء بالإسكندرية على الأقل لا تزال عليهم ديون مستحقة للتجار والوكلاء بخلاف الوكلاء الذين لديهم مستحقات ولم يتقدموا بشكاوى للغرفة التجارية بالإسكندريه ممثلة فى الشعبة وبالتالى لا يمكن وضع حصر دقيق لهم.

