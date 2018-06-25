400 مليون جنيه متحصلات «ممكن» لحلول الدفع الإلكترونى

سمية كمالحققت شركة ممكن لحلول الدفع الإلكترونى متحصلات بلغت خلال الربع الأول من العام الحالى 400 مليون جنيه.وقال سمير أبوهاشم، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تحقق نمواً فى حجم أعمالها يتراوح بين 5 إلى %10 كل 3 أشهر، من خلال 25 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتخطط لزيادتها إلى 35 ألف منفذ قبل نهاية

سمية كمال

حققت شركة ممكن لحلول الدفع الإلكترونى متحصلات بلغت خلال الربع الأول من العام الحالى 400 مليون جنيه.

وقال سمير أبوهاشم، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تحقق نمواً فى حجم أعمالها يتراوح بين 5 إلى %10 كل 3 أشهر، من خلال 25 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتخطط لزيادتها إلى 35 ألف منفذ قبل نهاية 2018، عبر الانتشار بمدن الصعيد والدلتا.

وأوضح لـ «المال» أن «ممكن» تفاوض مجموعة أكاديميات تعليمية على إتاحة سداد طلابها المصروفات عبر منصتها الإلكترونية، كما تعاقدت مؤخراً مع معاهد «company plan B» لدفع رسوم الدورات أونلاين.

وأضاف أن الشركة أطلقت منذ فترة برنامجاً على أجهزة الهواتف الذكية لتسهيل المعاملات المالية للتجار، كما وقعت بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك تجارية لتقديم خدماتها عبر المحافظ الإلكترونية، ومن خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، وأشار إلى اقتراب الشركة من التعاقد مع 3 شركات عالمية لتقديم خدماتها للمصريين المُقيمين بالخارج.

بدأت «ممكن» نشاطها فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011، ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء.

وكان أبوهاشم قد ذكر لـ «المال» فى تصريحات سابقة، أن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه، عبر زيادة نقدية ممولة من المساهمين، وفقاً لنسب الملكية، بغرض إجراء المزيد من التوسعات، وزيادة عدد نقاط البيع.

وتضم السوق المصرية أكثر من شركة تعمل بمجال حلول الدفع الإلكترونى، يتصدرها «فورى».