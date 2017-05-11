400 مليون جنيه قروض متوسطى الدخل فى مبادرة المركزى

❐ صندوق التمويل العقارى منح 1.2 مليار جنيه دعماً لمحدودى الدخل ❐ 14 مصرفا فى هيكل المشاركين .. و«الزراعى» ينضم قريباًأحمد الدسوقىكشفت مصادر بنكية، أن القروض التى ضختها البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل، بلغت 400 مليون جنيه فقط، من إجمالى التمويلات التى تم

❐ صندوق التمويل العقارى منح 1.2 مليار جنيه دعماً لمحدودى الدخل

❐ 14 مصرفا فى هيكل المشاركين .. و«الزراعى» ينضم قريباً



أحمد الدسوقى

كشفت مصادر بنكية، أن القروض التى ضختها البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل، بلغت 400 مليون جنيه فقط، من إجمالى التمويلات التى تم ضخها، والتى بلغت 6 مليارات جنيه.

كان جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى قد قال – فى تصريحات منذ أيام قليلة – إن إجمالى التمويلات التى ضختها البنوك فى مبادرة التمويل العقارى تعدت الـ 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تعد من أنجح المبادرات التى أطلقها “المركزى”.

وقالت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – إن التمويلات التى تم ضخها لمحدودى الدخل تعدت الـ 5.6 مليار جنيه، لافتة إلى أن صندوق دعم وضمان التمويل العقارى منح دعما لعملاء محدودى الدخل بلغ 1.2 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة.

وأشارت إلى أن البنوك ستتوسع بشكل كبير فى تمويل متوسطى الدخل خلال الفترة المقبلة، متوقعة الانتهاء من الشريحة الأولى التى خصصها “المركزى” للمبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه نهاية العام الحالى.

ولفتت إلى أن قائمة البنوك المشاركة فى المبادرة تشمل “التعمير والإسكان، الأهلى، القاهرة، مصر، الاستثمار العربى، التجارى الدولى، التنمية الصناعية والعمال، المصرى الخليجى، بلوم، الاتحاد الوطنى، الشركة المصرفية العربية، المصرف المتحد، العقارى المصرى العربى، والعربى الأفريقى”، مؤكدة أن البنك الزراعى سينضم للمبادرة قريبا.

كان كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلى قد قال لـ “المال ” فى وقت سابق، إن مصرفه بدأ منح التمويل العقارى لأصحاب الدخول المتوسطة لنحو 20 عميلًا بمدينة الرحاب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه التمويلات تعد الأولى من نوعها للعملاء متوسطى الدخل وفق شروط مبادرة “المركزى”.

ولفت إلى أن إجمالى محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى تتعدى الـ 1.5 مليار جنيه، ونجح فى احتلال المركز الثانى بعد بنك التعمير والإسكان مضيفًا:”ركزنا منذ البداية على تمويل الفئات محدودى الدخل؛ لأن وحداتهم متوفرة”.

وأكد فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان – فى وقت سابق – أن شريحة متوسطى الدخل ستستحوذ على النسبة الأكبر من مبادرة التمويل العقارى فى مصر، بعد البدء فى تمويل مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط.

وتوقع أن تضخ البنوك قروضا للتمويل العقارى بنحو 100 مليار جنيه فى “دار مصر”، فى مراحله الأربع على مدار السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصرفه ضخ تمويلات فى المبادرة تعدت 2.2 مليار جنيه احتل من خلالها المركز الأول.

وأطلق “المركزى” فى فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد 7 % لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل.

وأدخل «المركزى» تعديلات جديدة فى فبراير 2016، تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه، للاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص بلغ 5 % بدلا من 7 %، كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ 10.5 % سنويا أيضا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه.