400 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لمقر مجموعة gig للتأمين

مروة عبد النبى: اشترت مجموعة "gig" بفرعيها الحياة والممتلكات مقرا للشركة بالتجمع الخامس بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة التوسعية على المستوى الأفقى. وقال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة "gig" لتأمينات الحياة إن المجموعة قامت بشراء مقر…

مروة عبد النبى:

اشترت مجموعة “gig” بفرعيها الحياة والممتلكات مقرا للشركة بالتجمع الخامس بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة التوسعية على المستوى الأفقى.

وقال رماح أسعد العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة إن المجموعة قامت بشراء مقر كبير لها سيضم شركتى الحياة والتأمينات العامة معا منذ عددة سنوات وتضاعفت قيمته أكثر من مرة لتصل إلى 400 مليون جنيه تضاف إلى إجمالى أصول المجموعة.

ولفت أسعد إلى أن شركته تمتلك 50% من حجم وقيمة المبنى الجديد للشركة الكائن بالتجمع الخامس، وهو ما سيساهم فى زيادة حجم أصول الشركة الثابتة حاليا والبالغة 150 مليون جنيه أصول شركة الحياة منفردة إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى كما هو مقرر بخطة الشركة.

وأشار العضو المنتدب إلى أن شركته تستهدف استثمارات بقيمة تتراوح مابين400 إلى450 مليون جنيه للعام المالى الجارى مقابل 300 مليون جنيه حققتها “gig” بنهاية العام الماضى موضحا أن عوائد الاستثمارات الخاصة بشركته مرتفعة وآمنة لوجود معظمها فى ودائع ضخمة كالسندات والأذون وشهادات الاسثثمار بالبنوك والتى ارتفعت الفائدة عليهم.

وأضاف آن حصيلة شركته من العملاء التى تقوم بخدمتهم تجاوز أكثر من 700 ألف عميل نتاج تعاملاتها الجماعية والفردية حتى الآن، وذلك من خلال 210 عقود تأمين جماعى بحوزتها.