400 مليون جنيه استثمارات فودافون لتنمية المجتمع‎

كشف محمد حنه، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، عن استثمار المؤسسة ٤٠٠ مليون جنيه بالسوق المصرية، منذ عام ٢٠٠٣ وحتي الآن في تطوير عدة مجالات منها التعليم والصحة.

جاء ذلك علي هامش توقيع المؤسسه اليوم الأحد، بروتوكول تعاون جديد لتطوير مدارس بالصعيد ضمن مشروع “مدارس العلم قوة”.

وأكد “حنه” أن المؤسسة قامت خلال المرحلة الماضية بتطوير المدارس في قري الصعيد الفقيرة بمدن الفيوم وسوهاج وبني سويف، من خلال قوافل طبية وتطوير نموذج تعليمي تفاعلي وإطلاق مكتبات رقمية.

وأضاف أن المؤسسة تقوم أيضا بتدريب المدرسين والمديرين والنظار، كما قامت أيضا بإعادة تأهيل البنية الأساسية للمدارس بجانب محو أمية أهالي الطلاب، بالإضافة إلي عمل تدريب حرفي لزيادة ارتباط الطلاب بالمدارس، لافتا إلي أن الشركة قامت بتطوير ٥٠ مدرسة خلال العام الماضي، بالتعاون مع ٢٠ شريكا وتعتزم تنفيذ نفس العدد خلال العام الحالي.