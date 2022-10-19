400 مليون جنيه ارتفاعا فى محفظة «البنك الزراعى» للإنتاج الحيوانى

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن محفظة البنك الزراعى الخاصة للإنتاج الحيوانى ارتفعت خلال أكتوبر الجارى بقيمة بلغت 400 مليون جنيه، لتصل إلى 16.5 مليار، مقابل 16.1 مليار فى سبتمبر الماضى، استفاد منها حتى الآن نحو 176.41 ألف عميل، عبر تمويل شراء 633.68 ألف رأس ماشية.

وقالت المصادر لـ«المال» إن تمويلات الإنتاج الحيوانى الممنوحة من البنك تتضمن قروضا للمشروع القومى لإحياء البتلو والذى تم منذ إطلاقه قبل 6 سنوات، بالإضافة إلى تحسين السلالات الحيوانية وراثيا، وإنتاج الألبان.

يشار إلى أن حجم تمويل إعادة إحياء المشروع القومى للبتلو أكثر من 7 مليارات جنيه، لتسمين ما يزيد على 461 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة، ويعمل البنك الزراعى على توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال قروض ميسرة بفائدة %5 سنوية متناقصة.

على صعيد آخر، ألمحت المصادر إلى أن اتجاه البنك لزيادة الفئة التسليفية للقمح جاءت بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وبالتالى أصبح من الضرورى زيادتها، علما بأن المزارع يقوم بالسداد بعد عملية الحصاد بنهاية العام.

كانت وزارة الزراعة والبنك الزراعى، قد أعلنا عن زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح التى يقدمها البنك للفلاحين، لتصل إلى 12 ألف جنيه للفدان الذى تتم زراعته بطرق الرى التقليدية، و15 ألفا للفدان المروى بطرق حديثة.

وقدرت المصادر حجم التمويل الممنوح من البنك للتحول إلى نظم الرى الحديث بالتنسيق مع وزارتى «الزراعة» و«الرى»، بنحو 1.1 مليار جنيه، وفقا لمبادرة البنك المركزى.

وكان «المركزى» قد أصدر نهاية العام الماضى مبادرة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الرى الحديثة فى الأراضى الزراعية بالرش والتنقيط بدلا من الغمر، وخصص 55.5 مليار جنيه لصالحها، بمشاركة بنكى «الأهلى المصرى»، و«الزراعى».

ووفقا للمبادرة ، فإن المزارعين المستفيدين من المبادرة يسددون تكلفة التحول لنظم الرى الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات، مع عدم تحمل المزارع أى فوائد بنكية.