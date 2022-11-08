400 شركة فى الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى

قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة لفعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات «كايرو آى سى تى» إن عدد الكيانات المشاركة فى الدورة الـ26 منه خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الحالى، يتجاوز 400 شركة محلية وعالمية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة العربية للتصنيع أمس الإثنين للإعلان عن تفاصيل مشاركتها فى المعرض.

وأكد «كمال» أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك تاريخًا طويلًا فى قطاع الصناعة الذى شهد تطورات هائلة على صعيد التطور التكنولوجى خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن كايرو «آى سى تى» سيشهد هذا العام مناقشة كافة القضايا المتعلقة بعملية التصنيع، خاصة أنه يحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، كشف أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن بدء شركة «زيروتك» للأنظمة الأمنية إنتاج 60 طرازًا مختلفًا من كاميرات المراقبة المزودة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، داخل مصنعها مقدراً عدد الوحدات المنتجة بأكثر من 150 ألف كاميرا حتى الآن.

ولفت إلى حصول «زيروتك» على شهادة اتحاد الصناعات المصرية كمنتج محلى، كما تم اعتمادها بواسطة اللجنة القومية للرصد المرئى التى تتيح تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكل قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن المصنع ينتج حاليًا أجهزة البصمة والإنتركم، بخلاف الكاميرات التى سيتم المشاركة بها فى المعرض.

وأكد أن «العربية للتصنيع» وقعت مؤخرًا اتفاق تعاون مع شركة بى تك لتسويق منتجاتها داخل فروع الأخيرة على مستوى الجمهورية، منوها بأنه من المقرر افتتاح 5 أفرع جديدة تابعة للهيئة، ومعرض خلال الشهر المقبل فى العاصمة الإدارية الجديدة.

واستطرد: تخضع جميع منتجاتنا للاشتراطات والمواصفات العالمية، وهو ما فتح الباب أمامنا خلال الفترة الماضية لتصدير كميات من لمبات الليد لدول الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى تليفونات لعدد من الدول العربية.

وقال عاطف أبو هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة «زيروتك»، إن الشركة تولى أهمية كبير بالتعاون مع مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع كونها إحدى قلاع الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية بالدولة.

وأضاف: نجحنا خلال الفترة الماضية فى تنفيذ عدد من المشروعات لصالح وزارت الداخلية والمالية والإسكان والكهرباء وهيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى امتلاك الشركة 35 فرعًا على مستوى الجمهورية، لتقديم خدماتها للجمهور بشكل سريع.