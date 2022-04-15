طاقة

400 جنيه زيادة فى سعر طن المازوت .. واستثناء بعض الصناعات

بنسبة 9.5% ...وإستثناء قطاع الكهرباء والمواد الغذائية من الزيادات
نسمة بيومي 11:01 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 11:01 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الحكومة ممثلة فى لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة سعر طن المازوت فى السوق المحلية بواقع 400 جنيه ليصل إلى 4600 جنيه مقابل 4200 جنيه.

واستثنت اللجنة الصناعات الغذائية والكهرباء من القرار، وقررت تثبيت أسعاره، بنسبة ارتفاع 9.5%، مع تثبيت سعر المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.

اقرأ أيضا  وكالة: أسواق النفط قد تخسر 3 ملايين برميل يوميا من الخام الروسي اعتبارا من مايو

وأوضحت اللجنة – في بيان اليوم الجمعة-، أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار 7.50 جنيه للتر البنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92، و9,75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10 ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

اقرأ أيضا  مدبولي يصدر قرار بتعيين نائب لرئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019، ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن اتخذت اللجنة نحو 9 قرارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

ملف الكاتب نسمة بيومي

اقرأ أيضاً

مصر ترفع أسعار البنزين 25 قرشا وثبات سعر السولار

نسمة بيومي 10:13 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

«مصر للبترول»: 10-15% زيادة جديدة فى أسعار زيوت السيارات .. والتطبيق من اليوم

نسمة بيومي 9:09 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

مصر تعكف على الانتهاء من إجراءات تصدير الغاز إلى لبنان

أيمن عزام 11:08 م, الخميس, 14 أبريل 22

بوتين : روسيا تبحث عن مشترين جدد للغاز والنفط

أيمن عزام 5:17 م, الخميس, 14 أبريل 22

شاكر يناقش مع شركتي EDF وزيرو ويست الاستثمار بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر

عمر سالم 4:54 م, الخميس, 14 أبريل 22

إيني الإيطالية: تصدير 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصري إلى أوروبا

أيمن عزام 3:39 م, الخميس, 14 أبريل 22