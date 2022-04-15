400 جنيه زيادة فى سعر طن المازوت .. واستثناء بعض الصناعات

قررت الحكومة ممثلة فى لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة سعر طن المازوت فى السوق المحلية بواقع 400 جنيه ليصل إلى 4600 جنيه مقابل 4200 جنيه.

واستثنت اللجنة الصناعات الغذائية والكهرباء من القرار، وقررت تثبيت أسعاره، بنسبة ارتفاع 9.5%، مع تثبيت سعر المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.

وأوضحت اللجنة – في بيان اليوم الجمعة-، أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار 7.50 جنيه للتر البنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92، و9,75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10 ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019، ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن اتخذت اللجنة نحو 9 قرارات.