400 ألف غرامة مالية على عدة شواطئ مخالفة بالإسكندرية

أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية منذ بداية موسم الصيف وحتى الآن وقد أسفرت عن توقيع 400 ألف جنية غرامة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على 24 شاطئا مخالفا بالقطاع الشرقي، و17 بالقطاع الغربي، وتنوعت المخالفات ما بين فرض إكراميات وعدم وجود منقذ على الشاطئ وعدم نظافة الشواطئ وإقامة حفلات بدون تصريح.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على الشواطئ للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين.

كما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة علي أتم الإستعداد لإستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

او عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism1

أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .