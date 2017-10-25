400 ألف حساب مصرفي جديد خلال أسبوع الشمول العربي

هبة محمدقالت علا الخواجة، مدير إدارة البحوث في المعهد المصرفي، إن البنوك جذبت 400 ألف حساب مصرفي جديد خلال أسبوع الشمول المالي العربي، بما يعكس جهود البنوك في الوصول لفئات مختلفة من المواطنين.وأضافت، خلال كلمتها بتدشين نموذج محاكاة القطاع المصرفي، أن المعهد يعتزم استكمال دوره في تطبيق آلي

هبة محمد





قالت علا الخواجة، مدير إدارة البحوث في المعهد المصرفي، إن البنوك جذبت 400 ألف حساب مصرفي جديد خلال أسبوع الشمول المالي العربي، بما يعكس جهود البنوك في الوصول لفئات مختلفة من المواطنين.

وأضافت، خلال كلمتها بتدشين نموذج محاكاة القطاع المصرفي، أن المعهد يعتزم استكمال دوره في تطبيق آليات الشمول المالي إذ يعتبر ذراع البنك المركزي في تحقيق ذلك.

وأشارت إلى أن “المركزي” دعّم المعهد عبر منحة لتقديم برنامج التدريب من أجل التوظيف في 12 جامعة على مستوى الجمهورية، ليتلقّوا محاضرات عن التثقيف المالي ثم تأهيلهم على التعامل مع النموذج البنكي ومهارات فنية أخرى.