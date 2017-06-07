بيرد ميلك: إعلانات زبادي لاكتيل تستهدف توسيع قاعدة الجماهير

قال طلال نصر، رئيس مجلس إدارة وكالة بيرد ميلك، المنفذة لإعلانات زبادي لاكتيل فى رمضان، أن إعلانات زبادي لاكتيل تستهدف توسيع قاعدة الجماهير

إيمان حشيش

قال طلال نصر، رئيس مجلس إدارة وكالة بيرد ميلك، المنفذة لإعلانات زبادي لاكتيل فى رمضان، أن إعلانات زبادي لاكتيل تستهدف توسيع قاعدة الجماهير والفئات التي لا تحب طعم الزبادي، بالاضافة الي الحفاظ علي الشريحة الجماهيرية الحالية له.

وتعتمد الحملة علي 3 إعلانات تركز فيها علي الفوائد الصحية للزبادي وتاثيره مع السنين علي صحة الشخص، ركز أولها علي شاب يجر سيارة لمسافة طويلة لأنه يتناول الزبادي، بينما اعتمد الإعلان الثانى علي فتاة بالجيم تتدرب أربع ساعات علي مشاية الجري، أما الثالث فلولد صغير يتدرب سباحة لمسافات طويلة بفضل زبادي لاكتيل.

وأشار إلى أن الشركة قسمت إعلاناتها بين وكالتى “بريد ميلك” و”استراتيجى”، لافتا إلى أن كل وكالة سوقت بشعار مناسب للمنتج الذي تعلن عنه، إذ تولت وكالة استراتيجي تسويق لاكتيل رايب بشعار “هضم ياجمل” وتولت بيرد ميلك تسويق زبادي لاكتيل تحت شعار “طعم الصحة أحلي”.

وأوضح نصر لـ”المال”، أن الوكالة ركزت علي شعار الصحة الافضل ليكون حافزا لهم في اختيار المنتج وتم تصميم 3 إعلانات لثلاثة نماذج تتمتع بصحة جيدة وبأسلوب كوميدي منهم شاب وفتاة وطفل ليختم الإعلان أنهم ياكلون زبادى لاكتيل منذ عشر سنوات وهي فترة تواجد المنتج في السوق المصرية.

وأرجع عدم استعانة بمشاهير فى الحملة لتجنب ارتفاع الميزانية الخاصة بالانتاج، الذي يمثل عادة 10 أو 15 % من اجمالي ميزانية الحملة, ولكن من المنتظر اطلاق حملة بتكلفة اعلي لأحد منتجات الشركة خلال الشهر سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا.