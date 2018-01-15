400 ألف جنيه الحد الأقصى للتبرع لأي مرشح بالرئاسة

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تحديد بنكى الأهلي ومصر، لقيام المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2018، بفتح حساب بهما، لتلقى التبرعات النقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الا

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تحديد بنكى الأهلي ومصر، لقيام المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2018، بفتح حساب بهما، لتلقى التبرعات النقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية والمحدد بـ20 مليون جنيه فى الجولة الأولى و5 ملايين جنيه فى جولة الإعادة.

ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

وحظر قانون الانتخابات الرئاسية تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.

وحول مراقبة أوجه انفاق المرشح للتبرعات فى الدعاية الانتخابية فقد نصت المادة 25 من قانون الانتخابات الرئاسية على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

فيما يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

