400 ألف استعلام ائتماني عن التمويل متناهى الصغر

حسن إبراهيم: العدد يتخطى مليون عملية بنهاية العامهبة محمد:قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن الاتحاد سعى خلال الفترة الماضية فى دمج أكبر عدد من الجمعيات الأهلية التى توفر قروضا متناهية الصغر، لتطبيق نظام الاستعلام الائتمانى، وربطها بالشركة المصرية للاستعلام، مو

حسن إبراهيم: العدد يتخطى مليون عملية بنهاية العام

هبة محمد:

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن الاتحاد سعى خلال الفترة الماضية فى دمج أكبر عدد من الجمعيات الأهلية التى توفر قروضا متناهية الصغر، لتطبيق نظام الاستعلام الائتمانى، وربطها بالشركة المصرية للاستعلام، موضحاً أن عدد الجمعيات التى وقعت التعاقد مع الاتحاد سجلت ما يزيد عن 450 جمعية، تستحوذ نحو 120 منها على النسبة العظمى من العمليات.

ولفت إلى أن الاتحاد نفذ نحو 400 ألف عملية استعلام ائتمانية خلال الأشهر الخمسة الماضية، منها 92 ألف عملية للقطاع خلال شهر مايو فقط، وذلك بالتعاون مع الـ «I-Score»، متوقعاً ارتفاع عدد عمليات الاستعلام الائتمانى بنهاية العام الجارى لتتخطى مليون عملية.

وأشار إلى أن فريق عمل الاتحاد لعب دوراً ملحوظاً فى حث الجمعيات الأهلية على الاشتراك فى نظام الاستعلام الائتمانى، وتوعيتهم بضرورة الانضمام للمنظومة بهدف التوافق مع معايير وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، مفضلاً عدم الحديث عن قيمة التمويلات التى تم الاستعلام عنها، خاصةً أن عميل المتناهى الصغر يتميز بتواضع قيمة التمويلات التى يحصل عليها.

ووقع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر اتفاقا مع شركة الاستعلام الائتمانى « آى سكور»، بهدف اشتراك الجمعيات الأهلية فى شبكة الاستعلام بالشركة، وتم الاتفاق على أن تبدأ شريحة الاستعلام الائتمانى من القروض التى تبدأ من 1500 جنيه، تبعاُ لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

على صعيد آخر، أشار «إبراهيم» إلى أهمية قرارات المجلس القومى للمدفوعات، خاصةً فيما يتعلق بمحافظ الهاتف المحمول، إذ أن ذلك سيساهم فى تعزيز تحقيق الشمول المالى، وتساعد على تفعيل المنتج لدى الجمعيات الأهلية ونجاح التجربة، كما أنها تعزز من إقبال عدد أكبر للاشتراك فى الخدمة، وسداد أقساط التمويل من خلال الجمعيات.

وعقد المجلس القومى للمدفوعات أول اجتماع له الأسبوع الجارى، وأصدر عدد من القرارات شملت إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50 % لمدة 6 أشهر من تاريخه.

كانت 3 جمعيات أهلية تعمل فى التمويل متناهى الصغر هى: «رجال أعمال الإسكندرية والهيئة الإنجيلية ومؤسسة التضامن» بدأت فى تدشين النسخة التجريبية للدفع عبر الموبيل، بالتعاون مع بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى، تمهيداً لتعميمها رسمياً على جميع الجمعيات يوليو المقبل.

ويضم الاتحاد فى عضويته 752 جمعية ومؤسسة أهلية، بمحفظة قائمة بلغت 3.441 مليار جنيه، بعدد عملاء نشيطين 1.537 مليون عميل نهاية عام 2016.

