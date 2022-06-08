40.9 مليار جنيه موازنة مستهدفة لصندوق الإسكان الاجتماعى بالعام المالى 2022/ 2023

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للعام المالى 2022/ 2023 بإجمالى 40 مليارا و998 مليونا و745 ألف جنيه.

ويزيد إجمالى الموارد للصندوق للعام المالى الجديد بمبلغ مليار و501 مليون و752 ألف جنيه، مقارنة بالمستهدف للعام المالى الحالى.

وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023 نحو 31 مليارا و201 مليون و420 ألف جنيه، بزيادة 953 مليونا و896 ألفا على العام المالى الجارى.

وتستهدف الاستثمارات المخصصة للصندوق فى العام المالى القادم إنهاء بناء نحو 60 ألف وحدة سكنية واستكمال تنفيذ عدد 115.8 ألف وحدة، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ نحو 130.4 ألف وحدة.

ووفقا للنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن اللجنة وافقت على موازنة الصندوق وعلى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/ 2023، مضيفا أن اللجنة أوصت بضرورة أن يراعى الصندوق الطبيعة الخاصة للمناطق الحدودية (مثل مطروح والوادى الجديد) عند إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب بتلك المناطق.

وأشار رئيس إسكان النواب، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى توصية اللجنة أيضا بضرورة أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بتنفيذ مشروعاته فى أماكن مناسبة يسهل تسويقها وتكون أماكن جذب للمواطنين.

ووفقاً لأحدث بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فقد ارتفعت التمويلات العقارية الممنوحة لعملاء مشروع الإسكان الاجتماعى إلى 45 مليار جنيه موزعة على 419.7 ألف عميل.

وتواجد 22 بنكاً ضمن مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل منحت تمويلات بقيمة 42.9 مليار جنيه، لنحو 401.7 ألف عميل؛ فيما قدمت 8 شركات تمويل عقارى نحو 2.1 مليار لحوالى 17.9 ألف عميل خلال نفس الفترة.

وتصدر البنك الأهلى المصرى قائمة التمويلات بقيمة 12.03 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 9.5 مليار جنيه، و«التعمير والإسكان» بنحو 6.2 مليار جنيه، و«القاهرة» 2.9 مليار، و«التجارى الدولى» 2.6 مليار.

ومنح بنك التنمية الصناعية تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه، و«قطر الوطنى الأهلى» 1.5 مليار، و«المصرف المتحد» 1.4 مليار، و«العربى الأفريقى الدولى» 1.07 مليار، و«بلوم» 607.6 مليون جنيه.

وقدم بنك الشركة المصرفية العربية تمويلات بقيمة 521.5 مليون جنيه، و«الاستثمار العربى» 486.4 مليون، و«المشرق» 470.6 مليون، و«العقارى المصرى العربى» 463.4 مليون.

وبلغت تمويلات بنك فيصل الإسلامى 378.8 مليون، و«المصرى الخليجى» 337.3 مليون، و«الكويت الوطنى» 247.1 مليون، و«أبو ظبى التجارى» 197.5 مليون.

وقدمت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تمويلات بقيمة 813.6 مليون جنيه، و«كونتكت للتمويل العقارى» 638.5 مليون، و«الأهلى للتمويل العقارى» 285.1 مليون، و«أملاك للتمويل» 252.9 مليون.