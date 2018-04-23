40.6 مليار دولار حصيلة أفريقيا من أقساط التأمين

ماهرأبوالفضلكشفت المؤشرات العالمية، تراجع حصيلة أقساط السوق الأفريقية بنشاطى الحياة والممتلكات إلى 60.7 مليار دولار فى 2016، مقابل 63.9 مليار دولار فى العام السابق.فى المقابل شهدت أقساط السوق الأسيوى نمواً ملحوظاً مسجلة 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.4 تريليون دولار خلال عامى المقارنة.ووفقا لأحدث

ماهرأبوالفضل

كشفت المؤشرات العالمية، تراجع حصيلة أقساط السوق الأفريقية بنشاطى الحياة والممتلكات إلى 60.7 مليار دولار فى 2016، مقابل 63.9 مليار دولار فى العام السابق.

فى المقابل شهدت أقساط السوق الأسيوى نمواً ملحوظاً مسجلة 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.4 تريليون دولار خلال عامى المقارنة.

ووفقا لأحدث مؤشرات صادرة من الاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين – حصلت المال على نسخة منها- بلغت حصة القارة السمراء %1.3 فقط من أقساط العالم البالغة 4.7 تريليون دولار، مقابل %31.6 لقارة أسيا.

وبلغت نسبة اختراق التأمين عالمياً %6.3 فى 2016، فيما لم تتجاوز نسبة اختراق التأمين فى السوق الأفريقية %2.8، مقابل %5.6 لقارة أسيا.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالى الأقساط عالمياً بنشاط الحياة 2.6 تريليون دولار خلال 2016، حصة السوق الأفريقية منها %1.6 فقط بإجمالى 40.6 مليار دولار، مقابل %38.2 للسوق الأسيوية، بإجمالى أقساط مباشرة لامست 1.3 تريليون دولار.

وبلغت نسبة اختراق تأمينات الحياة عالميا %4.4، فيما لم تتجاوز %1.2 فى أفريقيا، مقابل %7.4 فى أسيا.