40.6 مليار جنيه زيادة في السيولة المحلية خلال فبراير

سيد بدرارتفعت السيولة المحلية والأصول المقابلة لها إلى 40.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتسجل 3.294 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.254 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.وأرجع المركزي، في تقرير حديث له، ارتفاع السيولة المحلية إلى ارتفاع أشباه النقود لتسجل 2.551 تريليون جنيه، مقابل 2.50

سيد بدر

ارتفعت السيولة المحلية والأصول المقابلة لها إلى 40.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتسجل 3.294 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.254 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

وأرجع المركزي، في تقرير حديث له، ارتفاع السيولة المحلية إلى ارتفاع أشباه النقود لتسجل 2.551 تريليون جنيه، مقابل 2.509 تريليون جنيه، بدعم ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية إلى 43 مليار جنيه إلى 1.861 تريليون جنيه، وارتفاع الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية بقيمة 15.5 مليار جنيه لتصل إلى 549.3 مليار جنيه، وتراجعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية إلى 140.6 مليار جنيه.

في ذات الوقت، تراجع المعروض النقدي إلى 1.4 مليار جنيه إلى 743.81 مليار جنيه، رغم ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 1.5 مليار جنيه إلى 410.3 مليار جنيه، بينما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية 3 مليار جنيه لتصل إلى 333.474 مليار جنيه.