«40.5 ألف مستند شرطي».. حصاد القوافل الفنية لـ«الأحوال المدنية» في المحافظات (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات الإسكندرية، مطروح، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، بني سويف، كفرالشيخ، الأقصر، المنيا، وأسفرت عن استخراج 11162 بطاقة رقم قومي، و29413 مصدرًا مميكنًا، بإجمالي 40 ألفًا و575 مستندًا شرطيًا.

استمرار قوافل الأحوال المدنية

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، قررت وزارة الداخلية استمرار عمل قوافل الأحوال المدنية بالمحافظات المشار إليها عدا قافلتي “مطروح، بني سويف”، اعتباراً من يوم 17/9/2022.

ويتلقى مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم، على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) للطلبات الفورية لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية، لتلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، حيث استخرج 604 بطاقات رقم قومي، فضلاً عن 277 مصدرًا مميكنًا.

14 مأمورية لحالات إنسانية

وأوفدت وزارة الداخلية مأموريات لـ 14 حالة إنسانية من المرضى، وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية، النوادى الرياضية)، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، مع تجديد 462 بطاقة رقم قومي.

وأرسل مركز إصدار القطاع بمحافظتي (المنوفية، سوهاج) بالتنسيق مع الجهات المعنية، مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمراكز وقرى (قويسنا، الباجور بمحافظة المنوفية، البلينا، أخميم ، ساقلته بمحافظة سوهاج)، مع تجديد 816 بطاقة رقم قومي.

تيسيرات الداخلية

إضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ”كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية”، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة، مع استخراج وتجديد 165 بطاقة رقم قومي.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم، في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين لتقديم الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.