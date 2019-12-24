40– 100 ألف جنيه خصومات فى أسعار سيارات أودى موديلات 2020 (إنفوجراف)

شملت الخصومات فى أسعار سيارات أودى موديلات A3، وA6، وQ3، وQ8

أعلنت شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، عن خصومات فى أسعار سيارات أودى موديل 2020، تتراوح بين 40 ألفًا وحتى 100 ألف جنيه، على 4 موديلات مختلفة وهي: A3، وA6، وQ3، وQ8، مع العلم بأن موديلات أودى تخضع بالكامل للإعفاء الجمركى الوارد باتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى خضعت للتطبيق الكامل فى الأول من يناير 2019.

40- 50 ألفًا تراجعًا فى أسعار سيارات أودى السيدان

تراجعت أسعار سيارت أودى السيدان العائلية رباعية الأبواب، بقيمة تتراوح بين 40 ألفًا وحتى 50 ألف جنيه، وفقًا للأسعار الجديدة.

أودى A3

وشهدت أسعار فئات أودى A3، هبوطًا فى أسعارها بقيمة 40 ألف جنيه، مع العلم بأن السيارات تتوافر عبر فئتين.

وسعر المصرية وأوتوموتيف الفئة الأولى بقيمة 460 ألف جنيه، فيما جاء سعر الفئة الثانية 350 ألف جنيه.

وتأتى A3 السيدان العائلية رباعية الأبواب، بمحرك سعة 1000 سى سى، بقوة 115 حصانًا.

كما هبطت أسعار A6 العائلية بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، ليصبح سعرها الآن مليونًا و250 ألف جنيه.

أودى A6

وأتى أودى A6، السيدان العائلية، بمحرك كبير سعة 2000 سى سى، بقوة 245 حصانًا.

أسعار سيارت أودى SUVs تهبط 100 ألف جنيه

أعلنت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل أودى فى مصر، هبوط موديلات أودى الرباضية متعددة الأغراض SUVs بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار أودى Q3، الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، بقيمة تتراوح بين 50 ألف جنيه وحتى 55 ألف جنيه. أودى Q3 الجديدة بالكامل

وقدر سعر الفئة الأولى من أودى Q3 بقيمة 675 ألف جنيه، فيما بلغت سعر الفئة الثانية من السيارة بـ750 ألف جنيه.

ويأتى الجيل الجديد كليًا من أودى Q3، بمحرك سعة 1400 سى سى، بقوة 150 حصانًا.

كما أعلن وكيل أودى فى مصر هبوط أسعار أودى Q8، التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، الكبيرة الحجم بقيمة 100 ألف جنيه.

وجاء سعر أودى Q8 الجديدة بالكامل بسعر 2 مليون جنيه، مع العلم بأن السيارة تأتى عبر فئة واحدة فقط.

أودى Q8

وتتمتع السيارة بمحرك قوى سعة 3000 سى سى، بقوة 340 حصانًا.

ويوضح الإنفوجراف التالى خصومات أسعار سيارات أودى موديلات 2020 خلال شهر ديسمبر الحالى:

كما يوضح الملف التالى أسعار كل موديلات أودى المتوافرة فى السوق المحلية الصادرة عن الوكيل فى مصر: