«40 مليون دولار استثمارات خلال عام».. مدبولى يتفقد مركز خدمات الدعم العملياتي بـ«جيديا» السعودية

تفقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مركز خدمات الدعم العملياتي” بمقر شركة “جيديا” (Gediea) السعودية في مصر، وذلك خلال جولته ومرافقوه اليوم لعددٍ من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مُفصل من أحد مسؤولي الشركة، أوضح فيه أن شركة “جيديا” الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على جذب المواهب التقنية المتميزة للعمل في مركزها في مصر والذي يضم أكثر من 1200 من ذوي الخبرات في المجالات التكنولوجية.

وأضاف أن المركز يساهم بفاعلية في بناء وتطوير تطبيقات وحلول التكنولوجيا المالية لعملاء الشركة في مختلف الأسواق، إلى جانب العمل على تمكين السيدات وإكسابهن الخبرات الكافية لكي يصبحن قائدات في سوق العمل في المستقبل، حيث تمثل نسبة العاملات بالشركة حوالي 67%.

وأكد، في السياق ذاته، أن شركة جيديا تحرص، بالتعاون مع الحكومة المصرية، على تمكين وتطوير الشباب من ذوي الهمم.

ونوّه مسؤول الشركة إلى أن شركة “جيديا” تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية عام 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير، ما مكّنها من جذب استثمارات كبيرة لكونها نموذج أعمال له مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات في مصر الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها، منذ أن دخلت السوق المصرية في يناير 2022، أكثر من 40 مليون دولار ، وتضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، كما أنها تخطط لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة.