40 مليون جنيه مبيعات «جولد كب لمجازر الدواجن» منذ بداية العام

ارتفعت مبيعات شركة «جولد كب» لمجازر الدواجن إلى 40 مليون جنيه منذ بداية عام 2022 حتى الشهر الحالى، مقابل 30 مليونا فى نفس الفترة خلال العام الماضى، بزيادة قدرها %33.3، وفقًا لتصريحات أحمد السنبلاوى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».

جدير بالذكر أن الشركة تعمل فى صناعة الدواجن فى السوق المحلية منذ 30 عاما، وتستهدف أكبر المحافظات من حيث السكان واستهلاك الطيور وهى: « القاهرة والإسكندرية والقليوبية والساحلية».

وقال “السنبلاوي”، إن ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الدواجن وعدم استقرارها تسبب فى خسائر مالية كبيرة لأصحاب المجازر، رغم ارتفاع عملية البيع هذا العام، مضيفًا أن أى زيادة فى البيع هذا العام لن تعوض منتجى الدواجن الخسائر التى طالتهم.

وأضاف السنبلاوى، لـ«المال»، أن الشركة تنتج شهريا حوالى 200 طن دواجن، بإجمالى 2400 طن سنوياً يتم توزيعها على القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن التغيير فى الأسعار من أبرز المعوقات التى تواجه المجازر وتؤثر سلبا على حركة البيع بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك خط إنتاج سعة 5 آلاف طائر يوميا، فى الوردية الواحدة، مضيفا أن الشركة يعمل بها بين 100 و 120 عاملًا، فضلا عن امتلاكها 6 سيارات لنقل الدواجن إلى الشركات المتعاقد معها للتوريد.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بنحو %97.

وأوضح “السنبلاوي”، أن الشركة تقوم بذبح الدواجن وتقسيمها إلى عدة أجزاء، على حسب الطلبيات المطلوبة من الشركات المتعاقد معها، مضيفًا أن أبرز الشركات التى تورد لها هي: «القاهرة لمجازر الدواجن كوكى».

وتابع أن السوق المحلية تستهلك حوالى 2.3 مليون طائر يوميًا، يتم إنتاجهم فى مصر، ولا يتم استيراد طائر واحد من الخارج، إذ إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن، بهدف دعم الاحتياطى المصرى بالنقد الأجنبى، إذ جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التى تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

وأوضح السنبلاوى، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج «الكتكوت والأدوية والأعلاف» مما ينتج عنه زيادة السعر النهائى للدواجن، مضيفا أن الأسعار تخضع لحركة العرض والطلب.

ولفت السنبلاوى إلى أنه فى حالة استقرار أسعار الدواجن وانخفاض المستلزمات المستخدمة فى تربيتها، يضاعف المنتجون إنتاجهم العام المقبل، للتوسع فى عملية التوزيع على الشركات الكبيرة العاملة فى توزيع الدواجن.

جدير بالذكر أن شركة «جولد كب» نفذت خطة لتطوير مجزرها من العمل اليدوى إلى النصف آلى، فضلا عن استيراد خطوط إنتاج جديدة بهدف زيادة الإنتاج، باستثمارات 30 مليون جنيه، كما أنها تمتلك مجزر يبلغ مساحته 3 آلاف متر.

وشملت خطة التطوير استيراد خطوط إنتاج جديدة من الخارج، بالإضافة إلى استيراد العديد من الثلاجات التى تتميز بمساحات أكبر لحفظ الدواجن، وإنشاء محطة تحلية للمياه تستخدم فى غسيل الدواجن ووصولها بشكل آمن وسليم للمستهلكين.