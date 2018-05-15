40 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مركز صحي ونقطة شرطة بمدينة العبور

محمود زكي:قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز العبور إنه يجرى تنفيذ مركز صحي بمنطقة 1600 فدان بالمدينة وكذلك جار تنفيذ نقطة شرطة على أن يتم الإنتهاء منهم مطلع العام القادم.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن تكلفة التنفيذ للمركز الصحي ونقطة الشرطة تتجاوزان 40 مليون جنيه مشيرًا إلى أنه ي

محمود زكي:

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز العبور إنه يجرى تنفيذ مركز صحي بمنطقة 1600 فدان بالمدينة وكذلك جار تنفيذ نقطة شرطة على أن يتم الإنتهاء منهم مطلع العام القادم.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن تكلفة التنفيذ للمركز الصحي ونقطة الشرطة تتجاوزان 40 مليون جنيه مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ 816 وحده لصالح مشروع دار مصر على أن يتم الإنتهاء من عملية التنفيذ نهاية العام الحالي .

وعلى صعيد الإسكان الإجتماعي قال رئيس الجهاز يجري تنفيذ 26448 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور و يشرف الجهاز على تنفيذ 477 عمارة، وبلغت النسبة الإجمالية للإنجاز 77 %، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 1576 وحدة (74 عمارة)، تحت إشراف جهاز المدينة أيضًا.

ولفت إلى أنه إنه بجانب تنفيذ الوحدات السكنية، تم ويجري تنفيذ 51 مشروعاً خدمياً، لخدمة سكان المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس وجار تنفيذ 3 مدارس غيرها وطرح 5 أخرى كما يتم تنفيذ 4 حضانات وتم تنفيذ وحدتين صحيتين وتم تنفيذ سوقين تجاريين ويجرى تنفيذ 13 أخرى، وتم تنفيذ ملعب ويجرى تنفيذ وطرح 6 ملاعب ومراكز شباب، كما يتم تنفيذ وطرح والإعداد لطرح 6 مساجد وكنائس، وتم ويجرى تنفيذ وطرح 3 مبان للخدمات العامة.