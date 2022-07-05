40 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«سما» لمنتجات الألبان

كشف محمد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة شركة «سما» لمنتجات الألبان والجبن بدمياط، عن تفاصيل تطوير مصنع الألبان، باستثمارات تقارب 40 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم استيراد خطوط إنتاج جديدة من الخارج، بهدف التوسع فى صالات الإنتاج.

وأضاف «أبو بكر» لـ«المال»، أن المصنع ينتج سنويًا 600 طن جبن عكاوي، يتم تصديرها إلى الخارج، ويستهدف بها الدول العربية والأوروبية.

وجاءت خطة التطوير التزامًا لقرارات هيئة سلامة الغذاء بتطوير المنشآت التى تعمل فى صناعة الألبان.

وتابع أن عدد العمالة فى المصنع بلغت حوالى 50 عاملًا، موزعين على أقسام التبريد والتصنيع والتوزيع، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستتم تكثيف العمالة لزيادة الإنتاج والتوسع فى التصدير.

وأكد أن هناك أنواعًا كثيرة من الجبن ظهرت فى الأسواق الخارجية منها «الكرفت»، مضيفًا أننا نحاول تصنيعها فى مصر الفترة القادمة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمعروض وفير من الألبان، وأيدى عاملة كثيرة، ولا ينقصها إلا تكنولوجيا صناعة الألبان.

وتحاول شركة سما لتصنيع الألبان والجبن فى دمياط، مواكبة التكنولوجيا المتطورة فى صناعة الألبان، من خلال استخدام خطوط إنتاج حديثة.

جدير بالذكر أن مصنع سما لمنتجات الجبن حصل على العديد من الجوائز فى صناعة الجبن.