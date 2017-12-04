40 مليوناً حجم مساهمات GIG فى البورصة

دعاء حسنى وشريف عمرقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لمجموعة «GIG»، إن المحفظة الاستثمارية لشركته تصل إلى 800 مليون جنيه، منها 40 مليونا فى أسهم مقيدة بالبورصة، والباقى فى أدوات الدين ذات العائد الثابت.ورأى الزهيرى، فى تصريحات لـ«المال»، على هام

دعاء حسنى وشريف عمر

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لمجموعة «GIG»، إن المحفظة الاستثمارية لشركته تصل إلى 800 مليون جنيه، منها 40 مليونا فى أسهم مقيدة بالبورصة، والباقى فى أدوات الدين ذات العائد الثابت.

ورأى الزهيرى، فى تصريحات لـ«المال»، على هامش المؤتمر الرابع لرؤساء التنفيذيين، الذى نظمته المال جى تى إم أمس، أن حجم استثمارات الشركة فى البورصة ما زال منخفضاً، خاصة أن إستراتيجيتها تركز على بقاء نسبة الاستثمار الحالية بسوق المال على حالها.

وأشار إلى أن حصة GIG تصل إلى %6 من حجم سوق التأمين حاليا، وتخطط للمحافظة عليها خلال العام المقبل.

ورجح أن تصل نسبة الزيادة فى أقساط تأمين الحياة والممتلكات العامة للقطاع بنهاية العام الجارى إلى %20 مقابل نحو %12.5 العام الماضى، مرجعا الزيادة فى الأقساط العام الجارى إلى قرار التعويم الذى ساهم فى %50 من تلك الزيادة، من خلال اقتراح العملاء على إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها.

وقلل من أن يشهد القطاع مثل تلك الزيادات العام المقبل، إلا فى حال زيادة أقساط التأمين متناهى الصغر، والمرهونة بنمو نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق المحلية.

وأوضح أن وثائق التأمين متناهى الصغر، تغطى أخطار التعثر خاصة مع ارتفاع مخاطر تعثر الشخص المقترض فى هذا القطاع، كما يغطى التأمين على الحياة، فضلاً عن تأمين على الممتلكات ضد السطو على البضائع.

فى سياق متصل أكد الزهيرى أن الاتحاد يخطط لرفع حجم مساهمة قطاع التأمين من الناتج القومى من %1.1 حاليا لتتخطى %3 خلال 4 سنوات هى فترة المجلس الحالى، لافتاً لإعداد الاتحاد لعقد مؤتمر عالمى بشرم الشيخ أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن شركات التأمين تعمل حاليًّا على وثيقة تغطى مخاطر الهجمات الإلكترونية فى ظل ما تسببه من خسائر كبيرة للشركات والبنوك، كما نظم ندوتين مؤخرًا للتوعية بأهميتها تلك الوثيقة، ولكنه أشار إلى أن الاتحاد لا يملك حصراً بحجم الخسائر التى يسببها هذا النوع من الهجمات.