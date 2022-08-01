40 مليار دولار خسائر العملات الرقمية الإثنين

زادت خسائر العملات الرقمية الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاعات قياسية وقوية للغاية خلال شهر يوليو الماضي الذي يعد الأعلى منذ ذروتها التاريخية في نوفمبر 2021، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ورغم التراجعات الحاصلة في سوق العملات المشفرة، ن يرى بعض خبراء السوق أن الاتجاه المقبل للعملات المشفرة سيشكل صعودًا تاريخيًا في ظل تماسك بيتكوين أعلى المستويات الحالية.

بيتكوين

هبطت بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين قرب مستويات الـ 23 ألف دولار بتراجع في حدود 3% لتبتعد أكثر عن مستويات 24.5 ألف دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لـبيتكوين، أعلى عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، الآن حوالي 442 مليار دولار.

إلا أن بيتكوين لا تزال تنخفض 23% خلال ستين يومًا، بينما تتراجع 40% خلال تسعين يومًا وبنسبة 51% منذ بداية العام، فيما تنخفض بأكثر من 47 ألف دولار عن ذروتها التاريخية في نوفمبر 2021 قرب الـ 70 ألف دولار.

إيثريوم

وعلى الجانب الآخر تنخفض إيثريوم 1% عند مستويات 1.68 ألف دولار، بينما ترتفع بأكثر من 10% خلال أسبوع، بعدما نجحت في تسجيل ارتفاع قوي للغاية خلال شهر حيث زادت في حدود 60%.

وانخفضت ثاني أكبر العملات الرقمية 55% منذ بداية العام، وتبلغ قيمتها السوقية الآن 205 مليار دولار.

40 مليار خسائر جديدة

اتسعت خسائر رأس المال في سوق العملات المشفرة لليوم الثاني على التوالي لتفقد خلال اليوم الإثنين 40 مليار دولار جديدة نزولا إلى مستويات دون الـ 1.08 تريليون دولار.

وخلال تعاملات أمس الأحد، كانت القيمة السوقية للعملات الرقمية تحوم قرب مستويات 1.12 تريليون دولار، بيد أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب ضخمة منذ السقوط قرب مستويات الـ 800 مليار دولار منتصف يوليو الماضي.