40 مليار دولار استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر

■ مصدر حكومى: قيمتها لن تقل عن 10 مليارات العام المالى المقبل نسمة بيومىأنفقت شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر نحو 40 مليار دولار على عمليات البحث والتنقيب، واستكشاف وتنمية الخام، والغاز الطبيعى فى مناطق امتيازها، خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحسب تصريحات مصدر حكومى.وبحسب تقرير أطلعت

■ مصدر حكومى: قيمتها لن تقل عن 10 مليارات العام المالى المقبل





نسمة بيومى

أنفقت شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر نحو 40 مليار دولار على عمليات البحث والتنقيب، واستكشاف وتنمية الخام، والغاز الطبيعى فى مناطق امتيازها، خلال الخمس سنوات الأخيرة، بحسب تصريحات مصدر حكومى.

وبحسب تقرير أطلعت عليه «المال» تجاوزت استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالى 2013/2014، تراجعت إلى 7.5 مليار دولار خلال 2014/2015، وانخفضت إلى 6.6 مليار دولار خلال 2015/2016.

وعاودت قيمة الاستثمارات الإجمالية الصعود مجددًا خلال العام المالى 2016/2017 مسجلة 8.1 مليار دولار، ومن المرتقب أن تختتم الشركات العام المالى الحالى بجملة استثمارات تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

وتوقع المصدر ألا تقل قيمة الموازنة الاستثمارية لشركات البترول الأجنبية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 عن 10 ملياران دولار، لاسيما فى ظل استكمال الكيانات الكبرى منهم لعدد من مشروعات تنمية الغاز الضخمة فى المياه العميقة.

وتمثل شركات شل الهولندية وإينى الإيطالية وبى بى البريطانية أكبر الشركات المستثمرة بمجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والخام فى مصر خلال الفترة الراهنة، وتعول الحكومة ممثلة فى وزارة البترول على المشروعات التنموية التى تنفذها تلك الشركات لوقف استيراد الغاز الطبيعى بختام 2018.

وقال المصدر إن المزايدة الأخيرة التى طرحتها «البترول» تبشر بالحفاظ على معدلات استثمارات أجنبية مرضية فى القطاع خلال العام المقبل.

وطرحت الهيئة العامة للبترول مزايدة عالمية مؤخرًا فى 11 قطاعًا بواقع 5 قطاعات بالصحراء الغربية وقطاعين بوادى النيل و3 قطاعات بخليج السويس وقطاع واحد بالصحراء الشرقية، وحددت نهاية شهر أكتوبر المقبل موعدا لاستلام العروض من الشركات الراغبة فى المنافسة.

ولفت المصدر إلى أن ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعى عالميا يحفز الشركات الأجنبية على التوسع استثماريا فى مجالات البحث والتنقيب والاستكشاف، لتحقيق عوائد أكبر من بيع إنتاج امتيازاتهم البترولية إلى الحكومة المصرية.

ومن المعروف أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول تقوم بشراء حصة الشركات الأجنبية من الغاز الطبيعى المنتج من مناطق امتيازها فى مصر، بأسعار محددة فى الاتفاقيات الموقعة بينهما.