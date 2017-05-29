40 مليار جنيه الفاتورة المرتقبة لدعم الوقود

نسمة بيومى توقع مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول، أن تترواح فاتورة دعم المشتقات البترولية، خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى، بين 35 إلى 40 مليار جنيه. وتخطى دعم الوقود خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، مخصصات الحكومة…

نسمة بيومى

توقع مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول، أن تترواح فاتورة دعم المشتقات البترولية، خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى، بين 35 إلى 40 مليار جنيه.

وتخطى دعم الوقود خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، مخصصات الحكومة الإجمالية، التى حددتها لدعم البترول ومشتقاته، خلال عام كامل 2016 /2017، وسجلت فاتورة دعم الوقود خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى 40 مليار جنيه تقريبا، تمثل %51.2 من جملة الدعم خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

ولفت المصدر فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن إجمالى فاتورة دعم المشتقات البترولية بختام العام المالى الجارى تتخطى حاجز الـ110 مليارات جنيه.

وقال وزير البترول، طارق الملا، فى تصريحات سابقة، إن دعم المشتقات البترولية سجل 78 مليار جنيه، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الجارى.

وحددت الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى، دعم الوقود بواقع 35 مليار جنيه، وبرميل البترول بـ40 دولاراً، مقارنة بـ52 دولارا بالسوق العالمية حالياً، ومتوسط سعر الدولار 8.88 جنيه، بدلاً من 18 جنيها بعد التعويم.

وطبقا لتصريحات الحكومة، خصصت 110 مليارات جنيه لدعم المشتقات البترولية، فى موازنة العام المالى المقبل 2017/ 2018.

وعن الارتفاعات المنتظرة فى أسعار المشتقات البترولية، قال المصدر إنه حتى الآن لم يستقر على قيمة الزيادات، التى من المرتقب تطبيقها بداية العام المالى المقبل.

وتابع أنه لا مفر أمام الحكومة إلا الاستمرار فى برنامج إصلاح منظومة دعم الوقود، والكهرباء، مع المضى فى تنفيذ الإجراءات الموازية الخاصة بحماية حقول المستحقين ومحدودى الدخل.

وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامجها لإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية، الذى بدأ 2014 لمدة 5 أعوام، بهدف ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا.

وبحسب المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى،لإقراض مصر 12 مليار دولار، تنفذ حزمة إجراءات إصلاحية، من ضمنها تعديل منظومة دعم الطاقة، وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.