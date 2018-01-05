40 مصابا في ختام كأس الخليج.. تعرف على السبب

وكالات أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون. وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحرا

وكالات

أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.



وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحراز منتخب بلادهم لقب “خليجي 23″، بعد الفوز على الإمارات بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي انتهى وقتاها الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

ونقل الاتحاد الكويتي في بيان عبر حسابه على موقع “تويتر”، عن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، أن الحادث أدى الى سقوط “نحو 40 مصاباً”.

وأكد أنّ إصاباتهم “طفيفة وجميعهم بخير”، مشيراً إلى “فتح تحقيق بحادث سقوط الحاجز الزجاجي عقب نهاية المباراة النهائية”.

وأشار إلى أن الشيخ باسل الصباح وزير الصحة الكويتي يشرف على علاج المصابين شخصياً، مؤكدا علي توفير الكويت تذاكر سفر وسكن لمن فاتهم موعد إقلاع الطائرة العائدة إلى العاصمة العمانية مسقط.

في السياق ذاته، أفاد مصور أنّ الحاجز انهار أثناء اتكاء المشجعين عليه مع اقتراب لاعبين عمانيين من المدرجات، للاحتفال مع مشجعيهم بإحراز بلادهم لقبها الثاني في البطولة الخليجية.