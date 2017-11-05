40 فندقا وشركة طيران وروتانا.. أهم استثمارات الوليد بن طلال بمصر

أحمد عاشوريمتلك الأمير السعودي ورجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، الذي تم احتجازه من السلطات السعودية علي خلفية تحقيقات في قضايا في فساد، استثمارات فى مصر تضم قطاعات متعددة منها القطاع الفندقى الذى يضم 40 فندقا ومنتجعًا قائمًا، إلى جانب 18 تحت التطوير.ووفقا لما أعلنه بيان للأمير السعودي ف



أحمد عاشور

يمتلك الأمير السعودي ورجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، الذي تم احتجازه من السلطات السعودية علي خلفية تحقيقات في قضايا في فساد، استثمارات فى مصر تضم قطاعات متعددة منها القطاع الفندقى الذى يضم 40 فندقا ومنتجعًا قائمًا، إلى جانب 18 تحت التطوير.

ووفقا لما أعلنه بيان للأمير السعودي في أغسطس الماضي، يستثمر بن طلال فى القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب Citigroup، وفى القطاع الإعلامى عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفى الطيران عبر «طيران ناس» التى تصل إلى 7 محطات ومدن فى مصر.

ووفقاً للبيانات الرسمية يبلغ عدد الشركات السعودية المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار نحو 4309 شركات ويبلغ رؤوس أموالها المصدرة نحو 6,228 مليار دولار لتحتل المرتبة الثانية بين الدول المستثمرة.

وتتوزع تلك الاستثمارات بواقع 854 شركة في القطاع الصناعي، و784 شركة بالقطاع الإنشائي، و322 شركة بالقطاع السياحي، و111 شركة بالقطاع التمويلي و490 شركة في الزراعة و1366 بالقطاع الخدمي و382 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.