40 عارضا للفلامنكو الأسباني في خمس ليالٍ بالأوبرا

ولاء البري



تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفرقة الإسبانية العالمية “فلامنكو دي مدريد”، التى تقدم باليه “كارمينا بورانا” في خمسة حفلات



وتقام الحفلات على المسرح الكبير مساءً لمدة 5 أيام متواصلة بدءا من الخميس المقبل باسثناء السبت.



ويقول الفنان المصري، ماهر ذكري، مدير الفرقة ومنتجها الفنى المقيم بإسبانيا “العرض يضم فصلين من إخراج لوتشيانو رويز ويشارك فيه أكثر من ٤٠ عارض وعارضة فلامنكو من أسبانيا”.



وأضاف “الجزء الأول مستلهم من أنشودة كارمينا بورانا الشهيرة للموسيقار الألمانى كارل أورف والتى تجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر, الحب والكراهية, والسعادة والألم”



وتابع “الفكرة تتمحور حول دوران عجلة القدر التى تتحكم فيها ” فورتونا ” ربة الأقدار ففي كل مشهد تتحرك العجلة تتحول البهجة إلى حزن وينقلب الأمل إلى مرارة والعكس في إطار فني مختلف ومتجدد من خلال تنوع وقوة الحركة وفى مسار خطوط وإتجاهات الفلامنكو الممتزجة بالقوة والإبهار”.



وأوضح ذكري أن الجزء الثانى يحمل عنوان مهرجان الفلامنكو ويضم مختارات من التابلوهات الخاصة بالفرقة وتتنوع بين رقصات وموسيقى الفلامنكو والتانجو والرومبا والتى تتميز بالإبهار والحيوية

وأشار إلى أن الحفلات ستقدم نوعا مبتكرا من رقص الفلامنكو بعنوان فلامنكو أراب بمشاركة، ضيوف الشرف من مصر فرقة “مونت كايرو- ميوزيك” – بقيادة المايسترو شريف نور، وسيناريو و إخراج ماهر ذكرى ليقدما رقصات الفلامنكو الإسبانية على بعض الأغاني المصرية الشهيرة منها طاير يا هوا ، حبيبي يا نور العين تحية من الفرقة إلى الجمهور والفن المصري .



ومن جانبها قررت رئيسة الأوبرا، إيناس عبد الدايم، تنظيم رحلة نيلية للفرقة في القاهرة وزيارة بعض المعالم السياحية الهامة منها الأهرامات والمتحف المصري.



الجدير بالذكر أن فرقة فلامنكو دى مدريد تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة ثم تحولت إلى مؤسسة ثقافية فى نوفمبر 2009 وتهدف الى إحياء والحفاظ على الشكل الكلاسيكى للرقص الإسبانى والبروليرو الذى يعد جزءً أصيلا من تاريخ الفنون فى إسبانيا