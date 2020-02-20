40 شركة تشارك في معرض الغردقة لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية «هوتكس»

بالإضافة إلى عديد من التوكيلات العالمية لشركات إنجليزية وألمانية

تشارك نحو 40 شركة مصرية فى معرض الغردقة لمستلزمات الفنادق لتجهيزات الفنادق و المنشآت السياحية “هوتكس”، المقرر انطلاق نسخته الـ41 يوم الإثنين المقبل، تحت رعاية غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، وبمشاركة ممثلي القطاع السياحي والفندقي بمصر، بالإضافة إلى الخبراء بالمجال السياحي والفندقي.

وكشفت إدارة المعرض، فى بيان لها أصدرته ظهر اليوم أن النسخة الـ 41 لمعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية “هوتكس” ستنطلق في الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري ، وذلك إطار تنامي حركة السياحة بالغردقة خلال العامين الماضيين بما يتطلب تشجيع الجذب السياحي بمثل هذه المعارض الدولية و المنافسات التشجيعية.

وأضافت فى بيانها أن النسخة الـ41 للمعرض تنطلق بمشاركة 40 شركة مصرية ومؤسسة مصرية وعالمية، على رأسهم “دريم مشرق وسيدار مصر والإمارات ونيوماتك”، بالإضافة إلى عديد من التوكيلات العالمية لشركات إنجليزية وألمانية.

ولفت البيان كذلك لوجود مشاركون من الدول العربية في مجالات تجهيزات الفنادق والديكور والمطابخ الفندقية ومستلزماتها، بهدف خدمة متطلبات الفنادق والمنشآت السياحية والقطاع الفندقي.

وأكدت إدارة المعرض، أن النسخة الـ 41 للمعرض الدولي لتجهيزات الفنادق و المنشآت السياحية “هوتكس” تنطلق بمصر تحت رعاية غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر برئاسة علاء عاقل، بمشاركة ممثلي القطاع السياحي والفندقي بمصر، بالإضافة إلى الخبراء بالمجال السياحي والفندقي.

إقامة مسابقة طهي بمشاركة 80 فرد

وأشارت إدارة المعرض أنه سيتم إقامة أكبر مسابقة طهي بمشاركة 80 طاهيا من طهاة فنادق البحر الأحمر، تحت إشراف كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، ودريم مشرق بهدف تشجيع السياحة والمنافسة لتطوير مهارات الطهاة لتقديم أفضل وأحدث الأطباق التي تتناسب مع الذوق العالمي للسائح الأجنبي وتحفيز الابتكار لدى الطهاة المصريين.