سيــارات

40 سيارة لم تحرز مبيعات في يناير لتوقف توريدات الوكلاء

أحمد شوقيرصدت "المال" نحو 40 سيارة لم تسجل مبيعات نهائيًّا خلال يناير 2018 رغم تحقيق بعضها أداءً مرتفعًا خلال 2017، ومن بين هذه الطرازات هيونداي توسان التي بلغت مبيعاتها خلال العام الماضي 4081 وحدة، منها 253 وحدة في يناير فقط، بالإضافة إلى أوبل أسترا التي سجلت مبيعات وصلت إلى 2364 وحدة خلال 2017،
20 مارس، 2018 20 مارس، 2018

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أحمد شوقي

رصدت “المال” نحو 40 سيارة لم تسجل مبيعات نهائيًّا خلال يناير 2018 رغم تحقيق بعضها أداءً مرتفعًا خلال 2017، ومن بين هذه الطرازات هيونداي توسان التي بلغت مبيعاتها خلال العام الماضي 4081 وحدة، منها 253 وحدة في يناير فقط، بالإضافة إلى أوبل أسترا التي سجلت مبيعات وصلت إلى 2364 وحدة خلال 2017، منها 270 سيارة في يناير.

وكذلك لم تسجل شيري إنفي مبيعات نهائيا خلال يناير الماضي رغم تسجيلها 2286 سيارة في 2017 منها 57 سيارة في يناير فقط بالإضافة إلى رينو داستر التي بلغت مبيعاتها في 2017 نحو 2265 وحدة وفيات تيبو التي بلغت مبيعاتها 1038 سيارة خلال العام الماضي.

يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن السوق شهدت بداية العام الحالي نقصًا حادًا في المعروض نتيجة انخفاض توريدات العديد من الوكلاء لشبكة الموزعين، كما توقف عدد من الوكلاء بشكل نهائي عن توريد بعض الطرازات.

واستطرد أن حدة هذه المشكلة تراجعت بشكل ملحوظ في الوقت الراهن، مما أدى إلى تراجع ظاهرة الأوفر برايس والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة ببعض الطرازات، لافتًا إلى أن ذلك أسهم في تحسن أداء السوق بشكل نسبي، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال يناير وفبراير الماضيين.

ويعرض الجدول المرفق قائمة بنحو 40 سيارة لم تحقق مبيعات نهائيًّا خلال يناير الماضي، وتم ترتيبها حسب وفق حجم مبيعاتها خلال 2017:

 

مسلسل

السيارة

مبيعات 2017

مبيعات يناير 2017

1

هيونداي توسان

4081

253

2

أوبل أسترا

2364

270

3

شيري إنفي

2286

57

4

رينو داستر

2265

0

5

فيات تيبو

1038

0

6

شيفروليه كروز

585

0

7

رينو سانديرو هاتشباك

499

0

8

رينو ميجان جراند كوبيه 1.6

476

0

9

بيجو 301

355

81

10

كيا ريو

265

30

11

بيجو 508

230

4

12

هيونداي i10

191

48

13

هيونداي إلانترا

157

24

14

فيات بونتو

150

0

15

رينو ميجان جراند كوبيه 1.2

141

0

16

رينو لودجي

134

0

17

هيونداي سوناتا/ نيو سوناتا

125

2

18

جيلي إيمجراند X7

103

0

19

مازدا M2

66

3

20

بيجو 3008

65

1

21

سوزوكي سويفت هاتشباك

52

22

22

فورد C-MAX

50

28

23

كيا سيد

49

0

24

سوزوكي SX4

44

0

25

لاند روفر رينج روفر

42

8

26

أوبل كاسكادا

41

5

27

بيجو 5008

35

0

29

رينو ميجان هاتشباك

33

0

30

لا ندر روفر إيفوك

26

2

31

بيجو 2008

26

1

32

أوبل ميريفا

26

9

33

أوبل كورسا

25

0

34

كيا كارنيفال

21

0

35

جاجوار XF

19

3

36

جاجوار F pace

19

2

37

سوزوكي فيتارا

13

1

38

فيات لينيا

13

0

39

لاند روفر ديسكفري

10

0

40

بيجو 208

10

0

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