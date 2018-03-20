40 سيارة لم تحرز مبيعات في يناير لتوقف توريدات الوكلاء

أحمد شوقيرصدت "المال" نحو 40 سيارة لم تسجل مبيعات نهائيًّا خلال يناير 2018 رغم تحقيق بعضها أداءً مرتفعًا خلال 2017، ومن بين هذه الطرازات هيونداي توسان التي بلغت مبيعاتها خلال العام الماضي 4081 وحدة، منها 253 وحدة في يناير فقط، بالإضافة إلى أوبل أسترا التي سجلت مبيعات وصلت إلى 2364 وحدة خلال 2017،

أحمد شوقي

رصدت “المال” نحو 40 سيارة لم تسجل مبيعات نهائيًّا خلال يناير 2018 رغم تحقيق بعضها أداءً مرتفعًا خلال 2017، ومن بين هذه الطرازات هيونداي توسان التي بلغت مبيعاتها خلال العام الماضي 4081 وحدة، منها 253 وحدة في يناير فقط، بالإضافة إلى أوبل أسترا التي سجلت مبيعات وصلت إلى 2364 وحدة خلال 2017، منها 270 سيارة في يناير.





وكذلك لم تسجل شيري إنفي مبيعات نهائيا خلال يناير الماضي رغم تسجيلها 2286 سيارة في 2017 منها 57 سيارة في يناير فقط بالإضافة إلى رينو داستر التي بلغت مبيعاتها في 2017 نحو 2265 وحدة وفيات تيبو التي بلغت مبيعاتها 1038 سيارة خلال العام الماضي.

يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن السوق شهدت بداية العام الحالي نقصًا حادًا في المعروض نتيجة انخفاض توريدات العديد من الوكلاء لشبكة الموزعين، كما توقف عدد من الوكلاء بشكل نهائي عن توريد بعض الطرازات.

واستطرد أن حدة هذه المشكلة تراجعت بشكل ملحوظ في الوقت الراهن، مما أدى إلى تراجع ظاهرة الأوفر برايس والقضاء على قوائم الانتظار الخاصة ببعض الطرازات، لافتًا إلى أن ذلك أسهم في تحسن أداء السوق بشكل نسبي، مقارنة بالأرقام المسجلة خلال يناير وفبراير الماضيين.

ويعرض الجدول المرفق قائمة بنحو 40 سيارة لم تحقق مبيعات نهائيًّا خلال يناير الماضي، وتم ترتيبها حسب وفق حجم مبيعاتها خلال 2017: