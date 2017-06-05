40 سيارة تتراوح أسعارها بين 300 و400 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي تتدخل الأسعار في حسم غالبية القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ لذا تقدم "المال" فيما يلي قائمة بـ 40 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 300 و400 ألف جنيه. وتصدرت رينو لودجي Dynamic Plus القائمة بسعر 304 ألف جنيه وتبعتها…

أحمد شوقي

تتدخل الأسعار في حسم غالبية القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ لذا تقدم “المال” فيما يلي قائمة بـ 40 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 300 و400 ألف جنيه.

وتصدرت رينو لودجي Dynamic Plus القائمة بسعر 304 ألف جنيه وتبعتها فيات تيبو- جميع الكماليات- بسعر 305 ألف جنيه؛ فيما تذيلت سوبارو XV – فول أوبشن ونيسان قاشقاي القائمة بسعر 400 ألف جنيه لكل منهما.

ويستعرض الجدول التالي أسعار الـ 40 طرازًا؛ مرتبين تصاعديًا؛ حسب أسعارهم.

مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 رينو لودجي Dynamic Plus 304 2 فيات تيبو (جميع الكماليات) 305 3 رينو داستر أوتوماتيك (2 نافذة) 305 4 هيونداي i30 314- 385 5 كيا سيراتو 315- 390 6 كيا ريو 315- 346 7 سيات ليون 315- 395 8 سانج يونج تيفولي 318- 388 9 شيفروليه كروز (الفئة الأعلى) 320 10 سوزوكي بالينو 320 11 أوبل أسترا 320- 360 12 هيونداي إلنترا المستوردة 320- 381 13 تويوتا ياريس (4 فئات) 320- 389 14 فورد فوكس 320- 390 15 رينو كابتشر أوتوماتيك (فول أوبشن) 330 16 رينو ميجان (3 فئات) 333- 366 17 بيجو 208 335 18 سيات توليدو (هاي لاين) 335 19 مازدا 3 (3 فئات) 335- 394 20 تويوتا كورولا (أوتوماتيك، فول أوبشن) 335- 395 21 فيات 500 340 22 أوبل آدم 340 23 سوزوكي SX4 345 24 سيتروين C4 (إكسكلوسيف) 345 25 بيجو 2008 347- 375 26 تويوتا أوريس (أوتوماتيك، فول أوبشن) 355- 395 27 فورد إيكو سبورت (فئتان) 358- 389 28 هيونداي كريتا (فئتان) 358- 396 29 سيتروين DS3 (أوتوماتيك، فول أوبشن) 360- 400 30 أوبل موكا 360- 400 31 كيا سيد 360- 400 32 ألفا روميو ميتو (أوتوماتيك فول أوبشن) 370 33 تويوتا أفانزا 375 34 فيات 500c 379 35 كيا سول (فئتان) 380- 400 36 نيسان جوك (أوتوماتيك) 385 37 فيات 500x (POP Star ) 385 38 رينو كادجار (فيجن) 390 39 نيسان قاشقاي (هاي لاين) 400 40 سوبارو xv (فول أوبشن) 400





قائمة بأسعار 40 طرازا تتراوح أسعارها بين 300 و400 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.