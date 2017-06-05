سيــارات

40 سيارة تتراوح أسعارها بين 300 و400 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي تتدخل الأسعار في حسم غالبية القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ لذا تقدم "المال" فيما يلي قائمة بـ 40 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 300 و400 ألف جنيه. وتصدرت رينو لودجي Dynamic Plus  القائمة بسعر 304 ألف جنيه وتبعتها…

5 يونيو، 2017 5 يونيو، 2017

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أحمد شوقي

تتدخل الأسعار في حسم غالبية القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ لذا تقدم “المال” فيما يلي قائمة بـ 40 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 300 و400 ألف جنيه.

وتصدرت رينو لودجي Dynamic Plus  القائمة بسعر 304 ألف جنيه وتبعتها فيات تيبو- جميع الكماليات- بسعر 305 ألف جنيه؛ فيما تذيلت سوبارو XV – فول أوبشن ونيسان قاشقاي القائمة بسعر 400 ألف جنيه لكل منهما.

ويستعرض الجدول التالي أسعار الـ 40 طرازًا؛ مرتبين تصاعديًا؛ حسب أسعارهم.

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

رينو لودجي Dynamic Plus

304

2

فيات تيبو (جميع الكماليات)

305

3

رينو داستر أوتوماتيك (2 نافذة)

305

4

هيونداي i30

314- 385

5

كيا سيراتو

315- 390

6

كيا ريو

315- 346

7

سيات ليون

315- 395

8

سانج يونج تيفولي

318- 388

9

شيفروليه كروز (الفئة الأعلى)

320

10

سوزوكي بالينو

320

11

أوبل أسترا

320- 360

12

هيونداي إلنترا المستوردة

320-  381

13

تويوتا ياريس (4 فئات)

320- 389

14

فورد فوكس

320- 390

15

رينو كابتشر أوتوماتيك (فول أوبشن)

330

16

رينو ميجان (3 فئات)

333- 366

17

بيجو 208

335

18

سيات توليدو (هاي لاين)

335

19

مازدا 3 (3 فئات)

335- 394

20

تويوتا كورولا (أوتوماتيك، فول أوبشن)

335- 395

21

فيات  500

340

22

أوبل آدم

340

23

سوزوكي SX4

345

24

سيتروين C4  (إكسكلوسيف)

345

25

بيجو 2008

347- 375

26

تويوتا أوريس (أوتوماتيك، فول أوبشن)

355- 395

27

فورد إيكو سبورت (فئتان)

358- 389

28

هيونداي كريتا (فئتان)

358- 396

29

سيتروين DS3  (أوتوماتيك، فول أوبشن)

360- 400

30

أوبل موكا

360- 400

31

كيا سيد

360- 400

32

ألفا روميو ميتو (أوتوماتيك فول أوبشن)

370

33

تويوتا أفانزا

375

34

فيات  500c

379

35

كيا سول (فئتان)

380- 400

36

نيسان جوك (أوتوماتيك)

385

37

فيات  500x  (POP Star )

385

38

رينو كادجار (فيجن)

390

39

نيسان قاشقاي (هاي لاين)

400

40

سوبارو xv  (فول أوبشن)

400



 قائمة بأسعار 40 طرازا تتراوح أسعارها بين 300 و400 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.

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