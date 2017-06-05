40 سيارة تتراوح أسعارها بين 300 و400 ألف جنيه.. تعرف عليها

أحمد شوقي
تتدخل الأسعار في حسم غالبية القرارات الشرائية بسوق السيارات المصرية؛ لذا تقدم “المال” فيما يلي قائمة بـ 40 طرازًا جديدًا تتراوح أسعارهم بين 300 و400 ألف جنيه.
وتصدرت رينو لودجي Dynamic Plus القائمة بسعر 304 ألف جنيه وتبعتها فيات تيبو- جميع الكماليات- بسعر 305 ألف جنيه؛ فيما تذيلت سوبارو XV – فول أوبشن ونيسان قاشقاي القائمة بسعر 400 ألف جنيه لكل منهما.
ويستعرض الجدول التالي أسعار الـ 40 طرازًا؛ مرتبين تصاعديًا؛ حسب أسعارهم.
مسلسل
السيارة
السعر بالألف جنيه
1
رينو لودجي Dynamic Plus
304
2
فيات تيبو (جميع الكماليات)
305
3
رينو داستر أوتوماتيك (2 نافذة)
305
4
هيونداي i30
314- 385
5
كيا سيراتو
315- 390
6
كيا ريو
315- 346
7
سيات ليون
315- 395
8
سانج يونج تيفولي
318- 388
9
شيفروليه كروز (الفئة الأعلى)
320
10
سوزوكي بالينو
320
11
أوبل أسترا
320- 360
12
هيونداي إلنترا المستوردة
320- 381
13
تويوتا ياريس (4 فئات)
320- 389
14
فورد فوكس
320- 390
15
رينو كابتشر أوتوماتيك (فول أوبشن)
330
16
رينو ميجان (3 فئات)
333- 366
17
بيجو 208
335
18
سيات توليدو (هاي لاين)
335
19
مازدا 3 (3 فئات)
335- 394
20
تويوتا كورولا (أوتوماتيك، فول أوبشن)
335- 395
21
فيات 500
340
22
أوبل آدم
340
23
سوزوكي SX4
345
24
سيتروين C4 (إكسكلوسيف)
345
25
بيجو 2008
347- 375
26
تويوتا أوريس (أوتوماتيك، فول أوبشن)
355- 395
27
فورد إيكو سبورت (فئتان)
358- 389
28
هيونداي كريتا (فئتان)
358- 396
29
سيتروين DS3 (أوتوماتيك، فول أوبشن)
360- 400
30
أوبل موكا
360- 400
31
كيا سيد
360- 400
32
ألفا روميو ميتو (أوتوماتيك فول أوبشن)
370
33
تويوتا أفانزا
375
34
فيات 500c
379
35
كيا سول (فئتان)
380- 400
36
نيسان جوك (أوتوماتيك)
385
37
فيات 500x (POP Star )
385
38
رينو كادجار (فيجن)
390
39
نيسان قاشقاي (هاي لاين)
400
40
سوبارو xv (فول أوبشن)
400
قائمة بأسعار 40 طرازا تتراوح أسعارها بين 300 و400 ألف جنيه مرتبة تصاعديًا.