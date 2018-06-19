40 % زيادة في ميزانية جهاز مدينة النوبارية للعام المالي الجديد

محمود زكي قال المهندس محمد القصري رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة إن الميزانية الجديدة للجهاز تتجاوز نسبتها 40% خلال العام المالي الجديدة 2018-2019. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن ميزانية العام الجديدة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه. وأشار إلى أن أغلبها سيتم بها مشروعات لرفع كفاءة

محمود زكي

قال المهندس محمد القصري رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة إن الميزانية الجديدة للجهاز تتجاوز نسبتها 40% خلال العام المالي الجديدة 2018-2019.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن ميزانية العام الجديدة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أن أغلبها سيتم بها مشروعات لرفع كفاءة المدينة خاصة وأن المدينة مكتملة منذ فترة.

ولفت إلى أنه جار الحصول على بعض الموافقات لإنهاء إجراءات تخصيص الأرض التى صدر لها قرار وزاري رقم 181 لسنة 2016، لإضافتها إلى كردون مدينة النوبارية الجديدة والتى تبلغ كتلتها العمرانية الحالية 1816 فداناً وتصل مساحة مدينة النوبارية حاليا إلى نحو 1800 فدان.

وأشار رئيس جهاز إلى أنه تم الانتهاء من بيع 9 محال تجارية بالمزاد العلنى بأسعار تراوحت بين 22 ألف جنيه و40 ألفا للمتر.

وأوضح أن المحال تقع بسوق المجاورة الأولى بالحى الثانى وتتراوح مساحتها بين «12 – 26» متراً، وكان قد بلغ آخر سعر للوحدات التجارية بالمزاد الذي عقده الجهاز بالمنطقة ذاتها 28 ألف جنيه للمتر، وذلك فى سبتمبر 2016.

ولفت القصري أن يتم حاليًا تحديد الارتفاعات بالتعاون مع القوات المسلحة وذلك بالتوسعات الخاصة بالمدينة والتي تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان

وأضاف رئيس الجهاز أنه من المقرر البدء فى طرح الأعمال الاستشارية وإعداد المخطط التفصيلى لتلك المساحة خلال الفترة القادمة ، وقد يتم إرجاء تنفيذ أعمال المرافق إلى العام المالى الجديد حال تأخر الموافقات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من أعمال الرفع المساحى وإعداد المخطط العام.

ولفت إلى أن التوسعات من المقرر أن تشمل 9 أحياء سكنية ومنطقة صناعية وأخرى استثمارية ومركز المدينة وجامعات وخدمات إقليمية.