40 رحلة بالون طائر تحلق بـ 910 سائحين في سماء الأقصر

سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، واحتلت ترتيبا دوليا مميزا في العالم

حلقت 40 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر اليوم الخميس، على متنهم 910 سائحين من جنسيات مختلفة لمشاهدة الآثار والمعابد والوديان والنيل والمناظر الطبيعية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رئيس إحدى شركات رحلات البالون بالأقصرأحمد عبود إن الإقبال على الرحلات عاد بقوة بخاصة في تلك الأيام بوفود الزائرين للأقصر خلال الاحتفالات بالاعياد، مشيدا بالجهود المبذولة من كل الجهات المعنية؛ لدعم ورفع مستوى السلامة في قطاع البالون الطائر المصري.

وأضاف أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، واحتلت ترتيبا دوليا مميزا في العالم، لذلك أصبح عنصرا مهما لجذب السياحة الداخلية والخارجية للبلاد ومصدرا من مصادر الدخل القومي للبلاد ويعمل به المئات من العاملين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدني بجميع وحداتها سواء سلطة الطيران المدني أو الشركة المصرية للمطارات أو الملاحة الجوية أوهيئة الأرصاد الجوية بذلت جهودًا كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية إلى حدها الأقصى في مجال الطيران بشكل عام ومجال البالون الطائر بشكل خاص.

وأكد أن سلطات الطيران تفرض قيودا ورقابة صارمة على رحلات البالون في سماء مدينة الأقصري.

في سياق متصل، أكدت سلطات المحافظة على اتخاذها إجراءات السلامة الكاملة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة.

وأشارت إلى التعاون مع الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات مع الالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط والإقلاع بالون في المطار المحدد له والمناخ المسموح به للإقلاع والهبوط إنه أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولي أن حركة الرياح تناسب انطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماما.