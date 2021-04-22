استثمار

40 دولارا للخمس نجوم و28 للأربعة.. قرار وزاري بتحديد حد أدنى لـ«خدمات الفنادق»

يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر 2021
أحمد عاشور 1:34 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 1:34 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وقالت الوزارة إن ذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.

وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها، و28 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.

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ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر 2021.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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