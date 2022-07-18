40 درجة مئوية.. طوارئ في بريطانيا استعدادا لليوم الأعلى حرارة في تاريخها

أعلنت بريطانيا حالة “الطوارئ الوطنية” في مواجهة اليوم الأعلى حرارة في تاريخها، إذ يتوقع أن تتخطى درجة الحرارة 40 درجة مئوية هذا الأسبوع.

وكانت بريطانيا في الطريق ليومها الأكثر سخونة على الإطلاق اليوم الإثنين، مما أجبر شركات القطارات على إلغاء الخدمات وبعض المدارس على الإغلاق بينما حث الوزراء الجمهور على البقاء في منازلهم.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة يومي الإثنين والثلاثاء الرقم القياسي المسجل عام 2019 عند 38.7 درجة مئوية (102 فهرنهايت) وهي الدرجة المسجلة الأعلى في تاريخ البلاد حتى الآن.

وتعيش معظم مناطق أوروبا في موجة حارة دفعت درجات الحرارة إلى منتصف الأربعينيات مئوية (أكثر من 110 فهرنهايت) في بعض المناطق، مع اندلاع حرائق الغابات في المناطق الريفية الجافة في البرتغال وإسبانيا وفرنسا.

وبحلول منتصف النهار اليوم، تم تسجيل قراءات تقارب 35 درجة مئوية في جنوب إنجلترا.

وقال كيت مالتهاوس ، الوزير المسؤول عن التنسيق الحكومي ، لراديو بي بي سي: “أمامنا 48 ساعة صعبة قادمة”.

وفي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش كانت درجة الحرارة قد سجلت 38.1 درجة مئوية في سانتون داونهام وسوفولك، مما يجعل هذا اليوم الأكثر سخونة في العام حتى الآن.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا أحمرًا من الحرارة الشديدة يومي الاثنين والثلاثاء في معظم أنحاء إنجلترا ، من لندن والجنوب الشرقي حتى يورك ومانشستر.

وتم الوصول بالفعل إلى اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق في ويلز – حيث بلغت درجة حرارة هواردن في فلينتشاير 37.1 درجة مئوية ، وفقًا للأرقام المؤقتة من مكتب الأرصاد الجوية.

وحثت شبكة السكك الحديدية الوطنية الركاب على عدم السفر إلا إذا لزم الأمر وقالت إن بعض الخدمات – بما في ذلك طريق رئيسي بين شمال شرق إنجلترا ولندن – لن تعمل خلال أجزاء من يوم الثلاثاء.

وفرضت شبكة المترو في لندن قيودًا مؤقتة على السرعة، مما يعني أنها ستعمل على خدمة مخفضة مع الرحلات التي تستغرق وقتًا أطول من المعتاد. وحثت الركاب على البقاء في منازلهم.