40 جامعة تتنافس على المركز الأول بمسابقة إيناكتس‎ للمشروعات التنموية

المال - خاصأعلنت شركة اورنچ مصر، عن رعايتها لمسابقة ايناكتس ENACTUS والتى تنظمها منظمة إيناكتس مصر للمشروعات التنموية خلال الفترة من 9-10 يوليو المقبل، وتتنافس فيها 40 جامعة مصرية على المركز الأول من المسابقة.ومن المقرر أن تتأهل الجامعة الفائزة في المسابقة المحلية للمشاركة في المسابقة العالمية

المال – خاص

أعلنت شركة اورنچ مصر، عن رعايتها لمسابقة ايناكتس ENACTUS والتى تنظمها منظمة إيناكتس مصر للمشروعات التنموية خلال الفترة من 9-10 يوليو المقبل، وتتنافس فيها 40 جامعة مصرية على المركز الأول من المسابقة.

ومن المقرر أن تتأهل الجامعة الفائزة في المسابقة المحلية للمشاركة في المسابقة العالمية في انجلترا للمنافسة على كأس العالم، وتهدف المسابقة إلى مساعدة الطلاب من أصحاب الافكار الإبداعية على تحويل افكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع او البيئة او النواحي الاقتصادية، حيث تهدف هذه المشروعات إلى تمكين أفراد المجتمع ونشر فكر العمل الحر وريادة الاعمال لرفع مستوى معيشة ونوعية حياه افراد المجتمع.

ومن خلال المسابقة يقدم طلبة الجامعات المشاركون في المسابقة نتائج تلك المشروعات أمام نخبة من رجال الأعمال لاختيار الفريق الفائز الاكثر تأثيراً في رفع مستوي أفراد المجتمع والذي سيمثل مصر في كأس العالم.



وصرح شريف حنا نائب رئيس شركة اورنچ مصر لقطاع الموارد البشرية والرقابة الداخلية “إن رعاية اورنچ لهذه المسابقة تتم تحت مظلة Orange Egypt Youth Foundation وتأتي ايماناً من اورنچ بالدور التنموي الذي يقوم به الشباب المصري واتاحة فرصة جديدة للشباب بهدف رفع مهاراتهم وصقل خبراتهم لبناء مستقبل افضل للبلاد، مشيرا إلى أن الشركة مستمرة في زيادة استثماراتها في مصر ويعد الاستثمار في العقول والكوادر البشرية هي الاستثمار الامثل “.

وأضاف: ” أن الشركة ساهمت أيضا في تشجيع الطلبة من خلال تصوير مشروعاتهم في أجمل بقاع مصر، أسوان، استعدادًا للمنافسة النهائية، كما قمنا بتنظيم لقاء بين 15 طالب والمستفيدين النوبيين المشاركين في المشروعين الرئيسين (إعادة تدوير الإطارات وزراعة الخيزران)”.