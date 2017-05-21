40 % تخفيضات على سلع الجيش بمنفذ نقابة الصحفيين

محمد مجدي وأحمد اللاهوني كشفت مصادر مسئولة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، في تصريحات لـ "المال"، عن طرح تخفيضات بنسبة 15% على إجمالي الفاتورة بمنفذ الجهاز الجديد بنقابة الصحفيين، بخلاف 25% تخفيضات على السلع المعروضة بالمنفذ، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 40% خلال يومي الأحد



محمد مجدي وأحمد اللاهوني



كشفت مصادر مسئولة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، في تصريحات لـ “المال”، عن طرح تخفيضات بنسبة 15% على إجمالي الفاتورة بمنفذ الجهاز الجديد بنقابة الصحفيين، بخلاف 25% تخفيضات على السلع المعروضة بالمنفذ، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 40% خلال يومي الأحد والإثنين فقط، بمناسبة الافتتاح.



يشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لديه 7 منافذ أخرى موجودة بشارع امتداد رمسيس، وشارع الطيران ومدينة الأسمرات ومدينة المستقبل وطريق السويس ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومقر الجهاز المركزي للمحاسبات، وهم تابعين لإدارة التسويق بالجهاز.



وقالت المصادر إنه تم طرح سكر وطنية زنة 1 كيلو بسعر 9 جنيهات، وزجاجة زيت عباد تحيا مصر سعة 1 لتر بسعر 15 جنيهًا، ومكرونة كوين زنة 400 جرام بسعر 2.5 جنيه.



يشار إلى أن سعر كيلو السكر بالمنافذ الحكومية والأسواق الحرة تبدأ من 10 حتى 15 جنيهًا، فيما يصل سعر الزيت العباد زنة 800 جرام بالسلاسل إلى 22.5 جنيه.

