40 % ارتفاعًا بأسعار كعك العيد

هبة حامدبدأت المحالّ التجارية عرض عبوات كعك العيد، وشهدت أسعار الكعك لهذا العام زيادات جديدة قدّرها تجار بأنها تجاوزت الـ40% على العام الماضي، وهو ما دفع مواطنين لتقليل الكميات المطلوبة، فيما لجأت بعض المحالّ لتجهيز عبوات جديدة تضم كل الأصناف لجذب المستهلكين.وشهدت أسعار الكعك تباينًا ملحوظًا ل

هبة حامد

بدأت المحالّ التجارية عرض عبوات كعك العيد، وشهدت أسعار الكعك لهذا العام زيادات جديدة قدّرها تجار بأنها تجاوزت الـ40% على العام الماضي، وهو ما دفع مواطنين لتقليل الكميات المطلوبة، فيما لجأت بعض المحالّ لتجهيز عبوات جديدة تضم كل الأصناف لجذب المستهلكين.





وشهدت أسعار الكعك تباينًا ملحوظًا ليختلف سعر الكيلو بفارق كبير من محل لآخر باختلاف مناطق البيع والأسماء التجارية.

وتراوح سعر كيلو كعك العجوة من 55 إلى 95 جنيهًا باختلاف محالّ البيع، وسعر كيلو الكعك السادة من 60 إلى 95 جنيهًا، وكعك الفستق من 80 إلى 140 جنيهًا، وسعر كيلو كعك البندق، وعين الجمل من 80 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

فيما تراوح سعر كيلو البسكويت البرتقال أو جوز الهند والشيكوﻻتة من 58 إلى 80 جنيهًا، وسعر كيلو البيتي فور من 65 جنيهًا إلى 100 جنيه، وسعر كيلو الغريّبة من 39 جنيهًا إلى 120 جنيهًا.

وعرضت بعض المحالّ عبوات جديدة بوزن واحد كيلوجرام تحتوي على مجموعة من الأنصاف المختلفة من الكعك والبسكويت والبيتي فور، في محاولةٍ منها لجذب المستهلكين وتقليل تكلفة الكميات المُهداة بين الأُسر في الأعياد، ليصل سعر العبوة إلى 75 و300 جنيه باختلاف الأصناف المعروضة.

يقول محمد الصعيدي، مسئول أحد محال بيع الحلويات في الإسكندرية، إن أسعار المكونات التي تدخل في إعداد كعك العيد، شهدت زيادات ملحوظة، وهو ما انعكس على سعر المنتج النهائي، إلا أن الإقبال ما زال موجودًا من المواطنين، وسيتزايد في الأسبوع الأخير من رمضان.

وأشار إلى أن أسعار الكعك زادت 40% بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، متوقعًا زيادات جديدة في العام المقبل.

وفي المقابل لجأ مواطنون لشراء نصف الكميات لتقليل النفقات، فتقول منى أحمد، ربة منزل، إن هذا العام وفي ظل زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة فشراء نصف الكميات هو الأفضل لتقليل النفقات والحفاظ على عادة شراء كعك العيد.