40 ألف عامل بمصانع بورسعيد استفادوا من علاوة غلاء المعيشة

بواقع 200 جنيه للمصريين و15 دولارًا للأجانبأمانى العزازى يستفيد 39 ألفًا و700 عامل بمصانع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية ببورسعيد، من علاوة غلاء المعيشة التى قرر مجلس إدارة جمعية المستثمرين صرفها للعاملين بالمصانع، بواقع 200 جنيه للمصريين، و15 دولارًا للعاملين الأجانب الذين يبلغ عددهم بال

بواقع 200 جنيه للمصريين و15 دولارًا للأجانب



أمانى العزازى

يستفيد 39 ألفًا و700 عامل بمصانع المنطقة الحرة العامة الاستثمارية ببورسعيد، من علاوة غلاء المعيشة التى قرر مجلس إدارة جمعية المستثمرين صرفها للعاملين بالمصانع، بواقع 200 جنيه للمصريين، و15 دولارًا للعاملين الأجانب الذين يبلغ عددهم بالمنطقة 580 عاملًا.





قال مجدى كمال، مدير جمعية المستثمرين، إن مجلس إدارة الجمعية قرر صرف العلاوة؛ تماشيًا مع ارتفاع الأسعار ومراعاة للظروف الاقتصادية للعمال الذين تمثل العمالة الوافدة منهم نسبة كبيرة من المحافظات المتاخمة لبورسعيد، فيما تقتصر الاستعانة بالعمالة الوافدة على الخبرات الفنية النادرة.