أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «كيا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «كيا جراند سيراتو» بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالي.

ارتفعت أسعار طرازات «كيا جراند سيراتو» الفئة الأولى «LX» إلى 419.9 ألف جيه، بدلًا من 389.9 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «جراند سيراتو» الفئة الثانية «EX Cam» إلى 454.9 ألف جنيه، مقابل 419.9 ألفًا.

وحددت سيارات «جراند سيراتو» الفئة الثالثة «HL» بنحو 474.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 439.9 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات «جراند سيراتو» الفئة الرابعة «T/L» إلى 519.9 ألف جنيه، بدلًا من 479.9 ألفًا.

ينتمي طراز «جراند سيراتو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ينتج 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن /متر، متصل بناقل سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات الصادرة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.