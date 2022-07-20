4.97 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 شركاء تجاريين

ارتفعت قيمة صادرات مصر إلى أكبر 5 شركاء تجاريين لها بالعالم، مسجلةً نحو 4.97 مليار دولار فى الأربعة شهور الأولى من العام الحالي، مقابل 2.34 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضي، حسبما أفادت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا.

وأضافت النشرة أن إسبانيا تصدرت قائمة صادرات مصر لأكبر 5 شركاء تجاريين لها بالعالم خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بزيادة %240.3 بقيمة 1.233 مليار دولار، مقارنة مع 362.536 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

ووفقًا للنشرة، كان لصادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية، وحققت قفزة بنسبة %1257.1 خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، لتصل إلى 856.027 مليون مقابل 63.076 مليون دولار فى الفترة المقابلة من عام 2021.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب الفولاذ إلى إسبانيا خلال الفترة السابق ذكرها بنسبة %1.1، ووصلت إلى 91.425 مليون، مقابل 92.442 مليون دولار.

فيما ازدادت صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها بنسبة %89.8، وسجلت نحو 70.977 مليون دولار، مقابل 37.391 مليون خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وبلغت صادرات الملابس وتوابعها إلى إسبانيا نحو 35.158 مليون مقابل 28.171 مليون دولار خلال تلك الفترة .

وأظهرت النشرة زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية المتنوعة للسوق الإسبانية إلى 8.287 مليون، مقابل 3.671 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا بنسبة %55.1 خلال الفترة ما بين يناير إلى أبريل الماضيين، مسجلةً نحو1.133 مليار دولار، مقابل 730.752 مليون فى الفترة المقابلة من عام 2021، وهى بذلك احتلت المركز الثانى بالقائمة.

ووفقًا للنشرة، توزعت الصادرات المصرية لروما خلال أول 4 أشهر من العام الحالى بين وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 421.833 مليون دولار مقابل 136.097 مليون بزيادة قدرها %210.

وتقلصت صادرات الحديد والصلب الفولاذ بنسبة %32.1، مسجلة 88.372 مليون دولار مقابل 130.194 مليون، بينما ارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته إلى 134.814 مليون مقابل 115.958 مليون دولار.

وصعدت أيضًا صادرات اللدائن المصرية ومصنوعاتها بنسبة %132.2 خلال فترة المقارنة السابقة، ووصلت قيمتها الى 121.051 مليون دولار مقابل 52.129 مليون .

كما سجلت صادرات الأسمدة نحو 87.635 مليون دولار مقابل 72.793، بنسبة زيادة قدرها %20.4 خلال تلك الفترة.

فيما حلت الصين فى المرتبة الثالثة بقائمة صادرات مصر لأكبر 5 شركاء تجاريين لها، بنسبة %136.2، لتسجل نحو 1.123 مليار، مقابل 475.407 مليون دولار فى الفترة المقابلة من عام 2021.

وأوضحت النشرة أنه تم تصدير وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها لبكين بقيمة 919.427 مليون دولار مقابل 291.872 مليون فى فترة المقارنة السابقة، بزيادة نسبتها %215.

وقفزت صادرات مصر من القطن لبكين بنسبة %8821.3، لتصل إلى 78.864 مليون دولار، مقابل 884 ألف دولار فى فترة المقارنة السابقة، بالرغم من تراجع صادرات كل من الفواكه والأثمار الصالحة للأكل بنسبة %19.7 إلى 49.797 مليون مقابل 61.976 مليون دولار، ونفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات بنسبة %50.5 ووصلت قيمتها إلى 16.641 مليون دولار مقابل 33.632 مليون، وصادرات الجلود -ما عدا الفراء- إلى نحو 10.079 مليون مقابل 10.098 مليون دولار فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

وفى المرتبة الرابعة، جاءت فرنسا التى سجلت الصادرات المصرية إليها فى الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 808.501 مليون دولار مقابل 237.158 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وتمثلت الصادرات المصرية فى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها التى ارتفعت صادراتها بنسبة %3080.5، لتصل الى 546.658 مليون مقابل 17.189 مليون.

وصدرت مصر آلات وأجهزة كهربائية وأجزاءها لفرنسا بقيمة 66.476 مليون دولار مقابل 59.777 مليون، فضلاً عن تصدير منتجات كيماوية عضوية بقيمة 17.356 مليون مقابل 24.284 مليون بتراجع نسبته %28.5.

وأظهرت النشرة تصدير لدائن ومصنوعاتها لباريس فى تلك الفترة، بقيمة 21.724 مليون دولار، بجانب ملابس وتوابعها من غير المصنرات بقيمة 6.915 مليون دولار مقابل 2.863 مليون فى فترة المقارنة السابقة.

وتذيلت اليونان القائمة، بجملة صادرات مصرية بنسبة %25.6، لتصل الى 673.355 مليون دولار مقابل 536.302 مليون.

وصدرت مصر وقودًا وزيوتًا معدنية ومنتجات تقطيرها إلى اليونان خلال أول 4 أشهر من العام الحالى بقيمة 515.364 مليون دولار مقابل 399.819 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة قدرها %28.9.

وكشفت النشرة عن تصدير خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل بقيمة 40.106 مليون مقابل 21.872 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 17.689 مليون دولار مقابل 7.521 مليون، وحديد وصلب فولاذ بقيمة 10.613 مليون مقابل 6.995 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 42.482 مليون، مقارنة مع 69.534 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.

وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية، بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر فى أول 4 أشهر من العام الحالى نحو 19.008 مليار مقابل 12.892 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وأضافت بيانات النشرة، أن قيمة الصادرات المصرية -عدا البترول الخام ومنتجاته- زادت إلى 13.496 مليار دولار مقابل 10.312 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

◗❙إسبانيا فى الصدارة بنسبة زيادة %240.3 بقيمة 1.233 مليار

◗❙القطن المصرى لبكين يقفز بمعدل %8821.3