4.8 ٪ زيادة فى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالى 2016/2017

سمر السيد

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذى اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولى بالدور الفعال للمدرس فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ” تعزيز حرية التدريس وتمكين المعلم “.

وقال الجهاز إن هناك 1.162 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعى عام 2016/2017 مقابل 1.160 مليون مدرس عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 0.1 ٪ ، كما أن هناك – 992.8 ألف مدرس بالتعليــم العــام عام 2016/2017 مقابل 989.5 ألف مدرس عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 0.3 ٪.

وأضاف بيان الجهاز أن- 169.1 ألف مدرس يعمل بالتعليم الأزهرى عام 2016/2017 مقابل 170.8 ألف مدرس عام 2015/2016 بنسبة تناقص قدرها 1 ٪ .

ويعمل 49.6 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي ( منهم 45.7 الف مدرس بالتعليم العام ، 3.9 ألف بالتعليم الأزهرى) يقومون بالتدريس لعدد 1.3 مليون تلميذ ( منهم 1.2 مليون بالتعليم العام ، 62.4 ألف بالتعليم الأزهرى) .

في حين أن هناك – 496.7 ألف مدرس يعمل بالتعليم الابتدائى ( منهم 420.8 ألف مدرس بالتعليم العام ، 75.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى ) يقومون بالتدريس لعدد 12 مليون تلميذ ( منهم 11.1 ملــيون تلميذ بالتعليـم العام ، 937.3 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى ، كما يعمل – 298.9 ألف مدرس بالتعليم الإعدادى (منهم 253.9 ألف مدرس بالتعليم العام ، 44.9 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى) يقومون بالتدريس لعدد 5.1 مليون تلميذ (منهم 4.7 مليون تلميذ تعليم عام ،400.9 ألف تلميذ تعليم أزهرى.

وفي التعليم الثانوي، يعمل – 148 ألف مدرس بالتعليم الثانوى (منهم 105.7 ألف مدرس بالتعليم العام ، 42.3 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى) يقومون بالتدريس لعدد 2 مليون تلميذ (منهم 1.6 مليون تلميذ تعليم عام ، 391.1 ألف تلميذ تعليم أزهرى.

كما يعمل – 148.5 الف مدرس بالتعليم الثانوى الفنى يقومون بالتدريس لعدد 1.8 مليون تلميذ و- 8.4 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لعدد 123.7 ألف تلميذ و- 9.7 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 38.8 ألف تلميذ .

واشار البيان إلى أنه يعمل – – 2.2 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لعدد 25.0 ألف تلميذ أزهري و- 121 ألف عضو هيئة تدريس بالتعليــم العالى عام 2016/2017 ، مقابل 115.4 ألـف عضو هيئة تدريس عام 2015 /2016 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪ .

كما أن هناك – 97.9 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لعدد 2.3 مليون طالب و- 8.7 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصــــة يقومون بالتدريس لعدد 154.8 ألف طالب .

ويعمل – 10.7 آلاف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لعدد 441.8 ألف طالب و- 3.1 ألف عضو هيئـة تدريس بالمعاهـد الفنية (فوق المتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـدريس لعـدد 123.3 ألف طالـب .

.وأضاف البيان أن – 467 عضو هيئــة تدريس بالمعاهــد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لعــــدد 36.6 ألف طالب.