4.8 مليون طن بضائع حجم تداول الميناء خلال أكتوبر

السيد فؤاد

كشف تقرير صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية، عن تداول بضائع خلال أكتوبر الماضى بنحو 408 ملايين طن، بانخفاض 300 ألف طن عن سبتمبر الماضى، والتى سجلت فيه 5.1 مليون طن.

وحسب التقرير الذى حصلت «المال»، فقد بلغت البضائع الواردة 3.8 مليون طن بنسبة %79 من إجمالى التداول، والصادرات مليون طن بواقع %21 من إجمالى ما تم تداوله بالميناء، خاصة أنه يعد أهم بوابة لمصر فى تداول التجارة الخارجية “صادرات وواردات”.

وبالنسبة لتوزيع نوعية البضائع، فقد قفزت البضائع غير المحواه لأعلى معدلاتها خلال أكتوبر، مسجلة 3.6 مليون طن، و البضاعة المحواه 1.2 مليون طن، وتوزعت بواقع %61 منها واردات و%39 صادرات.

وفى سبتمبر الماضى، بلغ 4 ملايين طن بينها 1.1 مليون طن فقط بضائع محواه، وتوزعت ما بين بضائع عامة (494 ألف طن)، وصب جاف (2.6 مليون طن)، وصب سائل (895 ألف طن).

وتداول الميناء نحو 126 ألف حاوية مكافئة، مقارنة بـ 109 آلاف حاوية مكافئة خلال سبتمبر، وانقسمت الحاويات مناصفة بين الصادرات والواردات، بواقع 63 ألف حاوية لكلا منها، بعد أن كانت فى أغسطس الماضى 120 ألف حاوية، وتوزعت حاويات سبتمبر بين ميناء الدخيلة، بواقع 61 ألف حاوية واردة و48 ألف حاوية صادرة.

وتوزعت الحاويات بين الشركتين المتعاملتين بالميناء، وتداولت الإسكندرية للحاويات والبضائع العامة “التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري” بواقع 71 ألف حاوية، بينما تداولت شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية ” AICT ” 43 ألف حاوية فقط.

وتأتى إحصائية الحاويات متباينة فى حالة قياسها، مع الطاقة التصميمية لأرصفة الحاويات بالميناء، سواء من عدد الحاويات أو وزنها بالطن، فقد بلغت الطاقة التصميمية المحققة إلى التصميمية من الحاويات فى ميناء الإسكندرية بواقع %64.1، والدخيلة %66.7، بينما كانت نسبة الطاقة المحققة إلى التصميمية من وزنها بالطن فى الإسكندرية، بواقع %69.8، والدخيلة %129.2، وذلك بسبب أعماق الأرصفة بالدخيلة، والتى تفضلها معظم سفن الحاويات الحديثة.

وبلغ معدل بقاء السفينة بالميناء 5.2 يوم بالإسكندرية، والدخيلة 7.2 يوم، و بلغ متوسط فترة انتظار السفن بدون عمل / يوم ، فى الإسكندرية 5 أيام ، والدخيلة 9.6 يوم.

وبلغت سفن الحاويات من إجمالى السفن %29، فيما احتل نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى حجم البضائع %5 فقط بواقع 16 سفينة فقط، فيما بلغت السفن الأجنبية 305 سفن بنسبة %89.

وتعامل مع هيئة ميناء الإسكندرية71 توكيلا ملاحيا، واحتل توكيل وكالة الخليج، أكبر توكيل خلال الشهر، بإجمالى خدمة لـ 29 سفينة وبضائع تصل إلى 440 ألف طن بنسبة %8.5 من إجمالى السفن المتداولة التى بلغت 321 سفينة خلال الشهر.

ثم جاء فى المرتبة الثانية MSC برصيد20 سفينة بنسبة %5.9 ، و«لات» للملاحة 15 سفينة بنسبة %4.4، و«البحرية» 15 سفينة بنسبة %4.4 و«أركاس» بواقع 14 سفينة بنسبة %4.1 ، و«الوطنية» 11 سفينة بنسبة %3.2، فيما تراجع خط «الميرسك» ليقوم بتردد 8 سفن فقط، مقابل 16 للشهر الماضى.

وكشفت التقرير عن تعطل معدات الهيئة المستخدمة فى القطر والإرشاد بصورة غير مسبوقة، والتى وصلت إلى %52 وتوزعت بين عدد معدات «قاطرة سفينة» يصل إلى 20 وحدة، منها 11 عاملة و9 معطلة، والقاطرات 6 لخدمة سفن جميعها عاطلة.

وتمتلك الهيئة 3 وحدات تطهير، منها واحدة عاملة، و14 لنش إرشاد منها 9 عاملة، و 11 لنش خدمة منها 5 عاملة، و4 روافع منها 2 عاملة.

ووصل إجمالى المعدات بالهيئة 58 منها 28 عاملة بنسبة %48، مقابل 30 معدة ووحدة متوقفة بنسبة %52.