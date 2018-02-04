4.8 مليار جنيه إيرادات فودافون مصر‎

محمود جمال:سجلت شركة فودافون مصر إيرادات خلال الربع الثالث (أكتوبر – ديسمبر 2017) من العام المالى 2017/2018 بقيمة 235 مليون يورو، ما يعادل مليار 4.8 جنيه مقابل 232 خلال الربع الثانى من العام ذاته (يوليو – سبتمبر) أى 4.7 مليار جنيه.وبحسب نتائج أعمال فودافون العالمية التى حصلت &laq

محمود جمال:

سجلت شركة فودافون مصر إيرادات خلال الربع الثالث (أكتوبر – ديسمبر 2017) من العام المالى 2017/2018 بقيمة 235 مليون يورو، ما يعادل مليار 4.8 جنيه مقابل 232 خلال الربع الثانى من العام ذاته (يوليو – سبتمبر) أى 4.7 مليار جنيه.

وبحسب نتائج أعمال فودافون العالمية التى حصلت «المال» على نسخة منها، احتسبت الشركة البريطانية متوسط قيمة سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصر عند مستوى 20.38 جنيه.

وارتفع عدد مستخدمى فودافون مصر من خدمات الإنترنت الأرضى فائق السرعة ” adsl ” من 358 ألف مستخدم خلال الربع الثانى إلى 380 ألف خلال الربع الثالث.

ومن المعروف أن العام المالى لفودافون العالمية، يبدأ فى أبريل من كل عام، وينتهى خلال مارس من العام الذى يليه.

وارتفع عدد عملاء فودافون مصر من 42.132 مليون عميل خلال الربع الثانى إلى 44.082 مليون خلال الربع الثالث.

وحققت المجموعة الأم عائدات خلال الربع الثالث بنحو 11.797 مليار يورو مقابل 11.601 مليار يورو

وكشف أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر فى تصريحات سابقة لـ “المال” عن اعتزام الشركة زيادة حجم الاستثمارات المرصودة لتطوير شبكتها بنسبة 10% حتى عام 2020 مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2017، بمعدل يتراوح بين 3- 3.5 مليارات جنيه سنويًا.

وأوضح عصام أن النصف الثاني من العام المالي 2017-2018 شهد ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف تحسين جودة الشبكة، مؤكدا أن الاستثمارات المرصودة سيتم تمويلها ذاتيًا بنسبة 100%.