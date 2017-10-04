4.8 % أعلى نسبة تغير فى أسعار الأخشاب خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق :
سجلت أسعار الخشب تغيرات طفيفية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى، بحسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
الأخشاب
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
82.1%
0%
3350
6100
6100
م3
خشب سويدى موسكى فلندى
54.4%
2.9 %
6800
10500
10200
م3
خشب رزان مبخر رومانى اطوال
83.8%
4.8%
240
440
420
اللوح 244*122
خشب كونتر مضغوط 16مم
74.1 %
2.2 %
270
470
460
اللوح 244*122 سم
خشب كونتر مضغوط 18 مم
66.7%
0 %
84
140
140
اللوح 244*122 سم
خشب ابلاكاج 4 مم
أرضيات خشبية
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
أغسطس
33.3%
0%
120
160
160
م2
الواح قشرة قرو او زان سمك 8 مم