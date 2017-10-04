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4.8 % أعلى نسبة تغير فى أسعار الأخشاب خلال سبتمبر

رضوى عبد الرازق : سجلت أسعار الخشب تغيرات طفيفية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى،  بحسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. الأخشاب معدل التغير
4 أكتوبر، 2017 4 أكتوبر، 2017

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رضوى عبد الرازق :

 سجلت أسعار الخشب تغيرات طفيفية خلال شهر سبتمبر، مقارنة بأغسطس الماضى،  بحسب نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

الأخشاب

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

82.1%

0%

3350

6100

6100

م3

خشب سويدى موسكى فلندى

54.4%

2.9 %

6800

10500

10200

م3

خشب رزان مبخر رومانى اطوال

83.8%

4.8%

240

440

420

اللوح 244*122

خشب كونتر مضغوط 16مم

74.1 %

2.2 %

270

470

460

اللوح 244*122 سم

خشب كونتر مضغوط 18 مم

66.7%

0 %

84

140

140

اللوح 244*122 سم

خشب ابلاكاج 4 مم

 

أرضيات خشبية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

أغسطس

33.3%

0%

120

160

160

م2

الواح قشرة قرو او زان سمك 8 مم


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